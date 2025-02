Pasniegtas Latvijas Šaušanas federācijas “Gada laureāts 2024” balvas

Balva “Gada sportiste Ložu šaušanā šauteņu vingrinājumos” tika pasniegta Dobeles Sporta skolas audzēknei Anetei Tukišai. Latvijas jauniešu, junioru un pieaugušo čempione, Baltijas kausā izcīnīta sudraba medaļa, Ziemeļeiropas junioru čempionātā izcīnīta sudraba medaļa - vienīgā godalgotās vietas ieguvēja no Baltijas valstīm šauteņu vingrinājumos, Latvijas rekords vingrinājumā šaušanā ar mazkalibra šauteni no trim stāvokļiem (no ceļa, guļus, stāvus) 581 punkts. Starptautiskās klases sporta meistare. Viņa ir piemērs tam, ka ar neatlaidību, smagu darbu treniņos var sasniegt augstvērtīgus rezultātus.