Vispirms jāuzvar Izraēla! Latvijas sieviešu basketbola izlases grūtais uzdevums ceļā uz “Eurobasket 2025”

2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā sievietēm no šī gada 18. līdz 29. jūnijam notiks Čehijā, Vācijā, Itālijā un Grieķijā, kas nozīmē, ka šo valstu izlases jau garantējušas vietu finālturnīrā. Visas rīkotājas piedalās arī kvalifikācijā, taču atrodas vienā grupā un necīnās par ceļazīmi. Par to cīnās pārējās 32 Eiropas sieviešu basketbola nācijas. Izspēles formāts paredz, ka pēc aizvadītajām sešām grupas spēlēm katras grupas uzvarētāja automātiski sasniegs finālturnīru, šādu pašu statusu iegūstot arī četrām no astoņām labākajām otro vietu ieguvējām.