Futbola federācija noraida "Valmieras" apelāciju par nepielaišanu virslīgai

Pieciem klubiem dažās kritēriju kategorijās tika konstatētas nepilnības. Tāpēc licence tika piešķirta, nosakot papildu termiņus to izpildei. "Tukums 2000" tika konstatēta nepilnvērtīga finanšu kritēriju izpilde - saistības pret Valsts ieņēmumu dienestu (VID), taču to apjoms saskaņā ar noteikumiem ļāva piešķirt licenci, ziņo LFF, nosakot termiņu kritēriju izpildei līdz 31. janvārim. Arī "Grobiņai" tika konstatēta nepilnvērtīga finanšu kritēriju izpilde, kas saistīta ar nākotnes finanšu informāciju, un tika noteikts termiņš kritēriju izpildei - 31. janvāris. Klubam "Auda" tika konstatēta "nepilnvērtīga administratīvo un personāla kritēriju izpilde", ietverot informāciju par galveno treneri un vārtsargu treneri, un tika dots termiņš to izpildei līdz 31. janvārim. "Super Nova" tika uzieta nepilnvērtīga infrastruktūras kritēriju izpilde, ar to saprotot līgumu ar kluba galveno stadionu. Termiņš kritēriju izpildei ir noteikts 25. februāris. Arī "Metta" tika konstatēta nepilnvērtīga infrastruktūras kritēriju izpilde, kas saistīta ar informāciju par kluba stadiona būvniecību un galveno stadionu, termiņu nosakot līdz 25. februārim.