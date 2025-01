Šteinbergam desmit punkti uzvarētā FIBA Čempionu līgas spēlē; Laksai - 13 FIBA Eirolīgas spēlē

Citā spēlē Kristīne Vītola un "Valencia" mājās ar 71:88 (14:29, 17:30, 17:14, 23:15) piekāpās Stambulas "Fenerbahce". Vītola mājinieču rindās laukumā pavadītajās 21 minūtē un 14 sekundēs realizēja divus no četriem divu punktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, gūstot astoņus punktus. Viņas kontā arī sešas bumbas zem groziem, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda, divi bloķēti metieni, iekrājot +/- rādītāju -6 un efektivitātes koeficientu deviņi. "Valencia" ar septiņām uzvarām desmit spēlēs otrā posma F apakšgrupā ieņem otro vietu.