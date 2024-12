Skeletoniste Andžāne izcīna otro vietu Eiropas kausa posmā

Savukārt vīriešu konkurencē labāko rezultātu no Latvijas skeletonistiem sasniedza Dāvis Valdovskis, kurš abos braucienos sasniedza astoto rezultātu un to vietu izcīnīja arī kopumā. Par uzvarētāju kļuva Fēlikss Zeibels, kurš bija ātrākais abos braucienos un trasē kopumā pavadīja minūti 42,49 sekundes. Par 0,71 sekundi tika apsteigts ķīnietis Jans Venjans, bet vēl 0,06 sekundes lēnāks bija vācietis Laurenss Bostoks. Valdovskis no uzvarētāja atpalika 1,47 sekundes.