“Kad pienāk tava iespēja, ir jau 1:4 pirmajā periodā!” Artūrs Šilovs neslēpj rūgtumu par sezonas sākumu NHL

“Dažas no izdevībām, kuras atļāvām Pitsburgai, bija pārāk labas. Mēs nevaram vainot Artūru par ielaistajiem vārtiem. Mums ir jādara labāks darbs, lai spētu neļaut pretiniekam izcelties no augstas bīstamības zonām. Īpaši, ja ir divas spēles divās dienās. Man šķiet, ka viņš zina, ka lielāko vainu uzņemamies mēs paši. Katram vārtsargam šajā līgā jāspēlē ar pārliecības sajūtu. Īpaši to var attiecināt uz jaunu vārtsargu, kāds ir Artūrs. Katrs hokejists iziet cauri kāpumiem un kritumiem, taču arī mums jāspēlē labāk viņa priekšā. Viss sākas no mums pašiem.” Šilovs piebalsoja kluba aizsargam, ka, ja viņš būtu atvairījis kādu pretinieku nozīmīgāku metienu, tad spēle varēja atrisināties citādi. “Man vienmēr ir jāatvaira kāds nozīmīgs pretinieku metiens. Ja es veicu vienu lielu atvairījumu, piemēram, pie rezultāta 1:3, tad tā jau ir cita spēle.”