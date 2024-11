Latvijas snūkerists Artemijs Žižins neiekļūst prestiža snūkera pamatturnīrā

"UK Championship" turnīrs Jorkā norisināsies no 23. novembra līdz 1. decembrim. Šo turnīru rīko jau kopš tālā 1977. gada, un to uzskata par vienu no trim prestižākajiem turnīriem sporta veidā aiz pasaules čempionāta un "Masters". 2023. gadā par turnīra čempionu kļuva titulētais Ronijs O"Salivans, kuram kopumā veseli astoņi "UK Championship" triumfi.