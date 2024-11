Zorikam seši punkti un piecas piespēles zaudējumā Francijas čempionāta līderiem; Kuruci palīdz uzvarēt

UCAM mājās ar rezultātu 79:63 (15:17, 23:9, 22:17, 19:20) uzveica Lugo "Breogan" vienību. Rodions Kurucs, spēlējot 17 minūtes un 30 sekundes, grozā raidīja vienu no diviem divpunktu metieniem un trīs no četriem tālmetieniem, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, trīsreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+7) un iekrāja desmit efektivitātes koeficienta punktus. Brālim Artūram bija trešais mazākais spēles laiks komandā (8:33), realizēti divi no četriem izpildītajiem tālmetieniem, izcīnīta viena atlēkusī bumba, pārtverta viena bumba, divas piezīmes, pozitīvs +/- rādītājs (+5) un četri efektivitātes koeficienta punkti. UCAM rindās Simons Birganders izcēlās ar 18 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, bet pretiniekiem 16 punktus guva Čārlijs Mūrs.