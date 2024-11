Svarīga cīņa par vietu apakšgrupā: VEF atkārtots duelis pret 2018. gada FIBA Čempionu līgas uzvarētāju

Pārējās divas VEF spēles grupā paredzētas decembrī. Vispirms 10. decembrī izbraukumā jācīnās pret iepriekš pārspēto “Telekom Basket”, bet nedēļu vēlāk savā laukumā jāuzņem viesi no Izraēlas. Visai iespējams, ka tieši 17. decembrī noskaidrosies, vai VEF izdosies pirmo reizi trīs sezonu laikā izkļūt no apakšgrupas FIBA Čempionu līgā. Izspēles formāts paredz, ka katras grupas uzvarētāja automātiski tiek “Top16” kārtā, bet otro un trešo vietu ieguvējas turpina cīņu par to pārspēlēs sērijā līdz divām uzvarām. “Top16” kārtā 16 komandas sadalītas četrās grupās par četrām katrā cīnās par astoņām vietām ceturtdaļfinālā, pēc kā četrās sērijās līdz divām uzvarām noskaidro “Final Four” dalībnieces. Sezonas čempione noskaidrojas “Final Four” formāta turnīrā, kur katrā kārtā viss izšķiras vienā mačā.