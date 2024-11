Elvis Stuglis: "Ļoti vēlējāmies šos punktus savā laukumā"

RFS Eiropas līgas debijā ar 1:4 zaudēja Bukarestes FCSB no Rumānijas, pēc tam spēlēja 2:2 ar vienu no turnīra favorītēm turku Stambulas "Galatasaray", kā arī izbraukumā ar 0:1 zaudēja Frankfurtes "Eintracht" no Vācijas. Ar diviem punktiem RFS turnīra tabulā dala 31.vietu ar Francijas spēcīgākās līgas klubu "Nice", kuru kontā arī ir divi neizšķirti un gūto/zaudēto vārtu attiecība 4:8. 36 pamatturnīra komandas aizvada mačus ar astoņām dažādām pretiniecēm, tiekoties ar divām katra no četriem groziem komandām. Pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošina vietas astotdaļfinālā, 9.-24.vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, bet pārējām vienībām Eiropas kausu sezona būs noslēgusies. Šāds formāts UEFA Eiropas līgā tiek izspēlēts pirmo reizi, aizstājot tradicionālo grupu turnīru. UEFA Eiropas līgas fināls Spānijas pilsētā Bilbao notiks 25. maijā.