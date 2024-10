Ostapenko saglabā pozīciju WTA rangā; Štrombaham jūtams kāpums

Ranga līderpozīcijā atgriezusies baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai otrajā pozīcijā seko vienu vietu zaudējusī poliete Iga Švjonteka, trešo vietu saglabā amerikāniete Korija Gofa, ceturto - amerikāniete Džesika Pegula, piekto - Jeļena Ribakina no Kazahstānas, kurai seko Jasmīne Paolīni no Itālijas. Joprojām septītā ir Džena Cjiņveņa no Ķīnas, astotā - Emma Navarro no ASV. Uz devīto pozīciju pakāpusies krieviete Darja Kasatkina, kamēr labāko desmitnieku noslēdz Beatrise Hadada Maja no Brazīlijas.