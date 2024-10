Žagars rezultatīvs "Fenerbahce" uzvarā; Šiliņš produktīvs pret Banki un Gražuli

"Fenerbahce" mājās ar 97:85 (16:18, 33:26, 16:18, 32:23) pārspēja "Buyukcekmece" vienību. Žagars laukumā pavadīja 16 minūtes un 17 sekundes, realizēja vienu no pieciem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem. Latvieša rēķinā bija arī četras rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, viena pārtverta bumba, trīs piezīmes, pozitīvs +/- rādītājs (+9) un 18 efektivitātes koeficienta punkti. "Fenerbahce" komandai 21 punktu guva Sertačs Šanli un 20 pievienoja Melihs Mahmutolu. Pretiniekiem rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Janiks Franke.