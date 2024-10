Kuruca un Zorika spožais sniegums sekmē komandu uzvaras

Zoriks laukumā bija 35 minūtes un 43 sekundes, uzvarētāju rindās tiekot pie lielākā spēles laika, un raidīja grozā divus no trijiem divu punktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas un divas piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju deviņi un efektivitātes koeficientu 15. Mājinieku uzvaru ar 32 gūtajiem punktiem sekmēja Džeks Nandžs, kamēr starp viesiem ar 18 punktiem izcēlās Džeremija Hils.