Starptautisko Olimpisko komiteju pamet viens no lielākajiem tās sponsoriem

SOK 15 galveno sponsoru vidū ir arī divas citas Japānas kompānijas. Aģentūra "The Associated Press" (AP) otrdien sazinājās ar "Toyota", kas, kā tiek vēstīts, jau vairākus mēnešus ir gatava lauzt līgumu, taču kompānija nesniedza jaunu informāciju. ""Toyota" ir atbalstījusi olimpisko un paralimpisko kustību kopš 2015.gada un turpina to darīt," teikts "Toyota" paziņojumā. ""Toyota" nav sniegusi paziņojumus, kas liecinātu par pretējo."