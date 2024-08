Verstapens: “Ar "Red Bull" mašīnu kaut kas nogājis greizi”

Makss Verstapens nav uzvarējis jau piecus posmus pēc kārtas, bet graujošais Norisa pārsvars Holandes GP izcīņā izcēla to, ka “McLaren” mašīna šobrīd pavisam noteikti kļuvusi ātrāka par “Red Bull”. “Pirmajās dažās sacīkstēs tas tā nebija, bet tad kaut kas šo mašīnu padarīja grūtāk braucamu,” pēc posma Zandvortā saka Verstapens. “Ir ļoti grūti šobrīd precīzi noteikt, no kā tas viss. Un tas rada grūtības, ietekmējot gan mūsu veikumu veicot vienu ātro apli un arī garās distances. Visu nedēļas nogali bija vienas un tās pašas problēmas. Jau no pirmā treniņa mašīnai bija nemainīgs balansējums. Šobrīd to ir ļoti grūti risināt. Izskatās, ka esam pārāk lēni un arī riepas nodilst pastiprināti. Tas ir savādi, jo pēdējos gados tieši šajā ziņā bijām spēcīgi. Pēdējā laikā ar mašīnu kaut kas nogājis greizi, un mums ir tas jāizprot. Jāmēģina to risināt ātri, lai visu to uzlabotu. Priekšas un aizmugures balansējums vienkārši nestrādā kopā.”