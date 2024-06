Eiropas autokrosa čempionāta spēcīgākajā klasē uzvar Ervīns Grencis

Cross Car klasē uzvarēja David Meat no Francijas, bet spāņi Miguel Gayoso Vazquez un Ivan Piņa Chinchilla otrais un trešais. JuniorBuggy ieskaitē uzvarēja Francijas spportists - Malone Feuillade, otrais finišēja nīderlandietis Eliška Pytlounova un trešais Eliška Plna no Čehijas. Savukārt latviete Monta Henilāne agri no rīta iekļuva sadursmē un nefinišēja. Buggy 1600 klasē uzvarēja vācietis Steven Laubach, otrais Styn Jaspers un trešais Jakub Novotny.