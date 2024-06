Graudiņas/Samoilovas duets sasniedz Polijas “Challenge” turnīra finālu pludmales volejbolā

Latvijas duets bija pārāks uzbrukumā (24:22) un blokā (4:3) gūtajos punktos, kā arī tikai reizi kļūdījās, 12 punktus gūstot pēc pretinieču kļūdām. Ar servi vairāk punktu guva pretinieces (3:2). Graudiņa 14 no 19 punktiem guva uzbrukumā, 22 uzbrukumos reizi kļūdoties, četrus punktus - blokā, vienu - ar servi, 16 servēs kļūdoties vienreiz, bet servju uzņemšanā viņa tika galā ar visām sešām servēm. Samoilova desmit punktus no 11 guva ar uzbrukumu, 16 uzbrukumos divreiz kļūdoties, bet punktu - ar 22 servēm. Servju uzņemšanā viņa tika galā ar 14 no 16 servēm.