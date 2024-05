"Canucks" ar Šilovu un Bļugeru ierindā pēdējās sekundēs izrauj uzvaru un pietuvojas Rietumu finālam

Spēles piektajā minūtē "Oilers" izvirzījās vadībā - edmontonieši nostājās pretinieku aizsardzības zonā un pēc Leona Draizaitla piespēles no aizvārtes metienu bez ripas apstādināšanas izpildīja Evanders Keins. 18. minūtē iepriekšējā mačā diskvalifikāciju izcietušais Kārsons Susī izpildīja precīzu metienu no distances un panāca 1:1, bet 23 sekundes vēlāk "Oilers" hokejisti izslidoja divatā pret vienu "Canucks" aizsargu un Matīass Janmarks atjaunoja viesiem vadību. Līdzsvaru uz rezultāta tablo mājinieki atjaunoja otrās trešdaļas sestajā minūtē, kad viesi kļūdījās pie saviem vārtiem un to izmantoja Filips di Džuzepe. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 32 sekundes un komandas tuvojās pagarinājumam, vankūverieši trāpīja ar ripu pa vārtu stabiņu un tā nonāca pie Millera, kurš guva uzvaru nesošos vārtus.