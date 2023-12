VIDEO: "Pistons" basketbolisti pārtrauc garāko zaudējumu seriju NBA vēsturē; tiesneši izbojā Lebrona dzimšanas dienu

"Pistons" ar 129:127 (25:24, 27:20, 38:42, 39:41) pārspēja deviņu spēlētāju sastāvā spēlējušo Toronto "Raptors", fiksējot līgas vienā sezonā pēc kārtas piedzīvoto zaudējumu antirekordu 28 spēļu garumā. Tikpat spēles pēc kārtas divu sezonu laikā ir zaudējusi arī Filadelfijas "76ers", kam šāda sērija padevās 2014./2015.gada sezonas nogalē un nākamās sezonas sākumā.

1989., 1990. un 2004.gada NBA čempione "Pistons" nebija uzvarējusi kopš 28.oktobra.

Mājiniekiem uzvarēt palīdzēja Keida Kaningema 30 gūtie punkti un 12 rezultatīvas piespēles, 18 punktus un 17 atlēkušās bumbas sakrājot Džeilenam Durenam.

Viesu sastāvā rezultatīvākais ar 35 punktiem bija Paskāls Siakams, 30 punktus un deviņas rezultatīvas piespēles sakrāja Pasaules kausa uzvarētājs Deniss Šrēders, 24 punktus guva Gerijs Trents, bet 22 punktus un deviņas atlēkušās bumbas - Skotijs Bārnss.

"Pistons" galvenais treneris Montijs Viljamss pēc mača teica, ka ainas ģērbtuvēs pēc uzvaras ir bijušas īpašas: "Puiši kliedza, es gandrīz raudāju. Vienkārši priecājos par mūsu puišiem."

2022. gada NBA labākais treneris Viljamss sacīja, ka cer, ka šī uzvara būs pagrieziena punkts viņa komandai.

Indiānas "Pacers" savā laukumā ar 140:126 (32:27, 32:35, 41:30, 35:34) pārspēja Ņujorkas "Knicks".

Tairīss Halibērtons uzvarētāju rindās guva 22 punktus un atkārtoja kluba rekordu, sakrājot 23 rezultatīvas piespēles. Turklāt basketbolists pievienojās Īrvinam "Maģiskajam" Džonsonam un Džonam Stoktonam, kļūstot par tikai trešo NBA vēsturē, kurš divās spēlēs pēc kārtas ir spējis gūt vismaz 20 punktus un sakrāt vismaz 20 rezultatīvas piespēles. Džonsonam tas pa spēkam bija 1984.gada 18. un 19.decembrī, bet Stoktonam - 1990. gada 1. un 3. martā.

"Nezināju, ka komandas rekords ir 23. Pretējā gadījumā es būtu mēģinājis sakrāt 24," smejoties sacīja Halibērtons.

Viņš atkārtoja Džamala Tinslija 2001. gada 22. novembrī cīņā ar Vašingtonas "Wizards" sasniegto komandas rekordu.

Pēdējās divās spēlēs viņš ir sakrājis 43 rezultatīvas piespēles un tikai divas kļūdas, tādējādi palielinot savu šosezon vidēji mačā sakrāto rezultatīvo piespēļu skaitu līdz 12,8.

28 punktus un astoņas atlēkušās bumbas uzvarētāju rindās sakrāja Mailss Tērners, bet 25 punktus guva Erons Nesmits. Viesiem 38 punktus guva Donte Devinčenco, bet pa 28 punktiem sakrāja Džeilens Bransons un Džūliuss Rendls, kura kontā arī 12 atlēkušās bumbas.

Goldensteitas "Warriors" mājās ar 122:132 (26:34, 28:29, 35:38, 33:31) piekāpās Dalasas "Mavericks".

Dončičs "Mavericks" sastāvā pēc ceturtdienas spēles Minesotā izlaišanas atgriezās ar 39 gūtiem punktiem, 25 no tiem sakrājot otrajā puslaikā. Viņa kontā arī desmit rezultatīvas piespēles un astoņas atlēkušās bumbas, bet "Warriors" tas bija trešais zaudējums pēc kārtas. Komandu no neveiksmes neglāba Stefena Karija 25 punkti (tiesa ar 25 metieniem no spēles0) un septiņas rezultatīvās piespēles, kā arī Krisa Pola 24 punkti.

Vēl vienā mačā Minesotas "Timberwolves" mājās ar 108:106 (29:31, 32:26, 21:20, 26:29) pieveica Losandželosas "Lakers", kuras labā savā 39. dzimšanas dienā 26 punktus guva Lebrons Džeimss, kurš pamatlaika beigās varēja panākt izlīdzinājumu, tomēr viņa metiens tika ieskaitīts divu, nevis trīs punktu vērtībā, jo viņa apavu maza maliņa metiena brīdī pieskārās tālmetiena līnijai.

Rezultatīvākais "Lakers" rindās ar 33 punktiem, 17 atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Entonijs Deiviss, pārējiem komandas biedriem negūstot vairāk par deviņiem punktiem.

Mājiniekiem 31 punktu guva Entonijs Edvardss.