1943. gadā Madonā dzimušais Kārlis Strēlis ir bijušais latviešu basketbolists, kurš pirmos trīs dzīves gadus pavadīja Liezēres pagastā, bet tad ar ģimeni pārcēlās uz Rīgu. Absolvējis Rīgas Medicīnas institūtu un pēc sportista karjeras beigām kļuva par sporta ārstu, Latvijas Sporta un pedagoģijas augstskolas pasniedzēju, kā arī aktīvi darbojās politikā. Strēlis bija 8. Saeimas deputāts un divu Rīgas domes sasaukumu deputāts. Pārstāvējis "Jaunā Laika", "Vienotības" un "Gods Kalpot Rīgai" partijas.

Kā vēsta LBS, Stēlis basketbola prasmes apguvis „Daugavas” sporta skolā un sešdesmito gadu sākumā debitējis VEF meistarkomandā. 1963. gadā gada “iesaukts” Rīgas ASK sastāvā, drīz kļuvis par komandas kapteini un 1964. gadā pielika roku slavenās Rīgas ASK komandas pēdējam lielajam panākumam – sudraba medaļu izcīnīšanai Padomju Savienības čempionātā. Rīgas ASK Kārlis nospēlēja līdz 1978. gadam, sakrādams arī visvairāk spēļu Latvijas izlasē pirms neatkarības atgūšanas (137). Laukumā lielisks komandas spēles diriģētājs, aukstasinīgs un precīzs snaiperis, šīs prasmes saglabādams līdz mūža pēdējam gadam. Bijis PSRS junioru izlases kapteinis, bet viņa laikā Eiropas čempionāti jaunajiem basketbolistiem vēl netika rīkoti, tāpēc starptautiski panākumi izpalika. Līdz 1999. gadam, kad Latvijas senioru komandas sastāvā kļuva par pasaules maksibasketbola čempionu un izšķirošajā spēlē pārspējot ASV komandu.

Portāls Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību leģendārā sportista tuviniekiem un draugiem.