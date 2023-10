Igauņu treneris apsveic Putinu, bet drīz vien gūst "noderīgu mācību"

Putina 71. dzimšanas dienā, 7. oktobrī, Jovanovičs savā "Facebook" lapā publicēja diktatora foto un rakstīja: "Ilgu mūžu, vārda brāli! Serbi un krievi ir brāļi uz mūžu."

Vēlāk viņš ierakstu sociālajā tīklā izdzēsa un paziņoja, ka nožēlo savu rīcību. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka viņam ir tiesības pašam uz savu viedokli, vēsta UNIAN.

"Es no visas sirds nožēloju notikušo. No rūgtās pieredzes guvu noderīgu mācību. Bet mans viedoklis ir mans viedoklis. Katram uz šīs planētas ir tiesības uz savu viedokli. Es respektēju katra viedokli, bet neviens uz šīs planētas man nevar norādīt, ko domāt – to sauc par vārda brīvību, tā ir demokrātija," paziņoja Jovanovičs.

Futbola kluba vadītājs Andrejs Golovins komentārā "Rus.ERR" paziņoja, ka Jovanovičs ir atlaists. Iemesls bija "nekorekta uzvedība sociālajos tīklos".

"Mēs nevaram atļauties, ka pašreizējā brīdī, kad turpinās karš, komandas galvenais treneris tā uzvedas. Pēc viņa teiktā, ierakstam "Facebook" nebija nekāda politiska pamata. Mēs zinām, ka serbi pret mūsu austrumu kaimiņu izturas miermīlīgāk, bet treneris, apsveicot Putinu, nedomāja, ka tas izraisīs šādu reakciju," sacīja Golovins.