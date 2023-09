Latvijas dejotāji Šurins un Meškova uzvar Pasaules kausa sacensībās standartdejās

Daudzkārtējie valsts čempioni Šurins un Meškova 2022. gada decembrī Itālijā pirmo reizi Latviju ieveda finālā pasaules čempionātā standartdejās un izcīnīja piekto vietu. Tieši to pašu viņi paveica arī šogad jūlijā pasaules čempionātā Ķīnas pilsētā Usji.

Pagājušajā nedēļas nogalē citā Ķīnas pilsētā norisinājās Pasaules kauss, kas tiek rīkots papildu pasaules čempionātam un kur startē tikai viens pāris no valsts, ne divi, kā tas ir pasaules čempionātos. Arī pasaules čempionātos konkurence ir spēcīgāka.

Latvijas dejotāji 22 dalībnieku vidū bija vienīgie no pasaules čempionāta fināla, līdz ar to Latvijas pāris tika uzskatīti par šī gada Pasaules kausa favorītiem. Divkārtējie pasaules čempionāta finālisti no Latvijas pārliecinoši uzvarēja visās piecās dejās - lēnajā valsī, tango, Vīnes valsī, lēnajā Fokstrotā, kvikstepā - un pirmo reizi kļuva par Pasaules kausa ieguvējiem.

Šurins/Meškova iepriekš bija izcīnījuši visas godalgotās vietas Eiropas kausos, ieskaitot uzvaru 2013. gadā Rīgā.

Otro vietu ieguva Polijas čempionāta bronzas medaļnieki Bartlomejs Škutniks/Agata Brihi, bet dažās dejās viņiem tuvu esošie pasaules čempionāta pusfinālisti Dušans Grula/Giada Krognolini no Slovākijas ieņēma trešo vietu.