Motiejūns atzīst, ka latviešu sniegums Pasaules kausā pārsteidzis arī lietuviešus

Latvijas izlase sestdien Pasaules kausa finālturnīrā aizvadīs pēdējo maču, kurā tiksies ar Lietuvu un cīnīsies par piekto vietu. Spēles sākums paredzēts plkst.15.30 pēc Latvijas laika.

"No vienas puses tie ir svētki abām valstīm cīnīties par piekto vietu Pasaules kausā. Abām komandām ir svarīgi noslēgt turnīru pēc iespējas augstākā pozīcijā. Ir vairāki draugi starp komandām, tāpēc vismaz vienu gadu varēsim viens otru ķircināt, ka kāds ir noslēdzis turnīru augstākā vietā. Tā arī ir motivācija," teica basketbolists.

Motiejūns uzsvēra, ka mačā pret latviešiem ne tikai fiziskā spēle būs noteicošā, bet gan vēl vairāki citi faktori. "Kā Latvija metīs tālmetienus, kā mēs spēlēsim aizsardzībā. Arī motivācijai būs nozīme. Abām komandām ir daudz motivācijas uzvarēt, taču redzēsim, kurai tās būs vairāk," viņš skaidroja.

Ceturtdaļfinālā lietuvieši ar 68:87 piekāpās Serbijai, un Motiejūns atklāja, ka bija grūti tikt pāri neveiksmei.

"Bija nepatīkama sajūta gandrīz veselu dienu, bet tad paskatījos no otras puses, ka mums pat nebija īsti iespēju, ņemot vērā to, kā mēs spēlējām. Serbija bija pelnījusi uzvarēt. Ja uzvarēsim šodien, tad mums būs septiņas uzvaras no astoņām, bet necīnāmies par medaļām," uzsvēra spēlētājs.

Tāpat viņš izcēla, ka Latvijas izlasei padevusies laba debija Pasaules kausa finālturnīrā un latviešu sniegums pārsteidzis arī lietuviešus.

"Daudzi pirms turnīra teica, ka latvieši nemaz netiks ārā no savas grupas, bet pēc tam, kad tika ārā no grupas, teica, ka nav iespējas uzvarēt Spāniju. Kā kaimiņvalsts esam ļoti lepni par šo sniegumu. Tas ir svarīgi Latvijas basketbolam," norādīja Lietuvas izlases spēlētājs.

Pirms Pasaules kausa finālturnīra latvieši pēdējā pārbaudes spēlē Taivānā tikās ar lietuviešiem un piedzīvoja neveiksmi ar 69:93.

"Šodien būs pavisam citādāks mačs. Viena lieta ir pārbaudes spēle, bet esmu pārliecināts, ka latviešiem vēlme atriebties par to spēli dod papildu motivāciju. Viņi gribēs pierādīt, ka tā bija tikai kļūda," uzsvēra Motiejūns.

Pasaules kausa finālturnīrs noslēgsies 10.septembrī.