Kipjegona visātrāk izskrien arī jūdzi un labo trešo pasaules rekordu šosezon

Šosezon jūnijā 29 gadus vecā Kipjegona laboja pasaules rekordus arī 1500 un 5000 metru skrējienā.

Kipjegona izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar finišu četrās minūtēs un 7,64 sekundēs. Iepriekšējo rekordu, kuru turpat Monako 2019.gadā sasniedza nīderlandiete Sifana Hasana, kenijiete laboja par 4,69 sekundēm.

Piektdien otrā ar jaunu Īrijas rekordu (4:14.58) bija Kjāra Megīena, bet trešo vietu ieņēma etiopiete Frevejni Hailu (4:14.79). Ceturtā ar jaunu Lielbritānijas rekordu (4:15.24) finišēja Laura Muira, bet aiz viņa divus kontinentālos rekordus sasniedza Džesika Hala no Austrālijas (4:15.34) un Niki Hilca no ASV (4:16.35), kā arī 13.vietā finišējusī Hoselina Danieli Brea no Venecuēlas (4:27.41).

Šosezon Dimanta līgā iecerēti 15 posmi ar finālposmu septembra vidū Jūdžinā, ASV.