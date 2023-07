NBA Vasaras līgā triumfē Klīvlendas "Cavaliers"

"Cavaliers" pie patreizējā turnīra formāta vēl ne reizi nebija uzvarējuši Vasaras līgā.

Finālā uzvarētāju rindās ar 28 punktiem un 11 izcīnītām bumbām zem groziem izcēlās Aizija Moblijs, kurš tika atzīts arī par mača vērtīgāko spēlētāju jeb MVP.

"Cavaliers" rindās ar 27 punktiem izcēlās arī Sems Merils, bet 19 punktus guva Emoni Beitss.

"Rockets" sastāvā ar 18+10 atzīmējās Neits Hintons, 14 punktus guva Kems Vitmors, bet 13 - Trevors Hadžinss. Tieši Vitmors tika atzīts par visa turnīra vērtīgāko spēlētāju.

Vasaras līgas simboliskajā izlasē no finālistiem tika iekļauti Vitmors un Merils, tāpat vietu tajā izpelnījās Kijonte Džordžs no Jūtas "Jazz", Orlando Robinsons no Maiami "Heat" un Hanters Taisons no Denveras "Nuggets".

Jaunā 2023./2024. gada NBA sezona sāksies oktobrī.