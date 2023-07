"Riga" futbolisti UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmajā spēlē uzvar "Vikingur"

Rīdzinieki 1:0 panāca spēles 31.minūtē, kad pēc stūra sitiena bumba nonāca pie Aurēliu, kurš ar akrobātisku sitienu raidīja bumbu tīklā.

Mājiniekiem bija vēl vairākas uzbrukuma iespējas un nākamreiz to izdevās izmantot 53.minūtē, kad pēc Mikaēla Soisalo piespēles no labās malas Regža bija precīzs no vārtu priekšas - 2:0. Sadursmē ar Regžu cieta pretinieku vārtsargs Ingvars Jonsons, kurš nevarēja turpināt spēli un tika nomainīts.

Rīdzinieki atbildes spēli izbraukumā aizvadīs 20.jūlijā un uzvarētāja divu maču summā otrajā kārtā tiksies ar "Kecskemeti" no Ungārijas.

Jau ziņots, ka, par spīti necilvēcīgajai svelmei, RFS ceturtdien UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā mačā viesos ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja Skopjes "Makedonija" vienību.

Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā vietu jau nodrošinājusi "Auda", kas pagājušajā sezonā uzvarēja Latvijas kausa izcīņā. Latvijas komanda, piedzīvojot debiju Eirokausos, otrajā kārtā stāsies pretī Trnavas "Spartak".

Grupu turnīra sasniegšanai nepieciešams pārvarēt trīs kvalifikācijas un "play-off" kārtu.

UEFA Konferences līgā ir Eiropā trešais spēcīgākais klubu turnīrs un aizvada savu trešo sezonu.

Fināls notiks 2024.gada 29.maijā, bet tā norises vieta vēl nav noteikta.

Iepriekšējās sezonas finālā Vesthemas "United" futbolisti finālā ar 2:1 pārspēja RFS pretinieci grupu turnīrā Florences "Fiorentina".