Kariņš jautā, kāpēc sporta sacensību rīkotāji neiet pie bankām, ja reiz pasākumi ir tik pelnoši; valdība piešķir naudu basketbola čempionātam un rallijam

Latvijas Basketbola savienībai (LBS) plānots atvēlēt 270 000 eiro, lai šogad varētu segt izdevumus, kas saistīti ar "FIBA EuroBasket 2025" organizēšanu Latvijā. Savukārt 250 000 eiro plānots pārskaitīt Latvijas Automobiļu federācijai, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar FIA Pasaules rallija čempionāta posma organizēšanu Latvijā nākamgad.

Ne "FIBA EuroBasket 2025", ne FIA Pasaules rallija čempionāta posma organizēšanai nepieciešamie līdzekļi netika apstiprināti, sagatavojot Ministru kabineta gadskārtējā valsts budžeta likumprojektu.

LBS ieceri kandidēt uz "FIBA EuroBasket 2025" organizēšanu Latvijā valdība atbalstīja jau 2021. gada 30. novembra sēdē, nosakot arī turpmāko rīcību atbilstoši FIBA lēmumam par grupas turnīra vai grupas turnīra un finālposma organizēšanu Latvijā, kā arī apstiprinot valsts finansiālā atbalsta limitus - grupas turnīra gadījumā valsts atbalsts nepārsniedz 4 515 000 eiro, savukārt grupas turnīra un finālposma organizēšanas gadījumā valsts atbalsts nepārsniedz 10 000 000 eiro.

IZM 2022. gadā piešķīra 45 855 eiro apmērā "FIBA EuroBasket 2025" administratīvo resursu nodrošināšanai.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) valdības sēdes laikā sacīja - lai ieguldītu pieprasītās summas, kas nāk no nodokļu maksātāju naudas, ir jāredz aprēķini, ka valsts nodokļos ieņems to pašu summu vai vairāk. Premjers uzsvēra, ka jau pašlaik ir vairākas nozares, kur ir pieprasījums pēc valsts naudas, tostarp veselības aprūpei un lauksaimniecībai.

"Man ir jāsaprot - apstākļos, kad mums ir pieprasījums [pēc papildu budžeta līdzekļiem] no nozarēm, kur tiešām vajag naudu, cik plānoti ieņēmumi no šiem pasākumiem," sacīja Kariņš. Premjers pauda neizpratni par to, kāpēc šādu pasākumu organizatori "neiet uz banku pēc finansējuma, ja tie ir tik pelnoši".

Kariņš uzsvēra, ka var atbalstīt finansējuma piešķiršanu, ja iespējams pieprasīto finansējumu attaisnot ciparos, kā arī noteikt, no kurienes tiks segta starpība gadījumā, ja pasākumi neienesīs ienākumus. "Trīs nedēļas runājām par to, ka vajag aprēķinus, bet vēl nav aprēķinu - kura iestāde apņemas rēķināt, kā finansējums ieies atpakaļ budžetā? Un gadījumā, ja neieies, kas to segs? Ja kādai nozarei nebūs naudas, kā varēsim šo attaisnot?" valdības sēdes diskusiju laikā vaicāja premjers.

Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) sēdes laikā veiktos aprēķinos lēsa, ka no rallija valsts budžetā caur pievienotās vērtības nodokli varētu tikt atgūti vismaz 5 miljoni eiro, bet no basketbola - 13 miljoni eiro.

Arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvji norādīja, ka pieprasītās summas faktiski ir "aizdevums, kas atgriežas".

Valdības sēdes diskusijās ministri vienojās, ka turpmāk šādos un līdzīgos pasākumos jābūt izstrādātai metodikai, kā aprēķināt iespējamos ienākumus.

Finansējuma piešķiršana sekmē Latvijas ekonomikas attīstību, jo daļēji vai pilnībā tiek kompensēti ar sacensību organizēšanu saistītie valsts izdevumi, pārliecināta Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

IZM atsaucās uz LIAA veiktajiem aprēķiniem par tūristu tēriņiem Pasaules hokeja čempionāta laikā Latvijā šī gada maijā, norādot, ka viena sporta pasākuma apmeklētāja izdevumi diennaktī sasniedz aptuveni 200 eiro, bet dalībnieka - 250 eiro.

Pēc IZM aplēsēm, FIA Pasaules rallija čempionātā Latvijā piedalīsies ap 1050 ārvalstu dalībnieki un 4060 vietējie dalībnieki, bet kopumā klātienes apmeklētāju skaits varētu sasniegt 45 000 cilvēku. IZM prognozē, ka ieņēmumi no ārvalstu viesiem varētu būt vismaz 23 000 000 eiro.

Savukārt, saskaņā ar LBS sniegtajiem datiem, kopējo fanu skaits uz "FIBA EuroBasket 2025" varētu sasniegt līdz 164 000 cilvēku, no kuriem aptuveni 70% būs ārvalstu viesi, līdz ar ko, pēc IZM aplēsēm, kopējie prognozētie ieņēmumi varētu sastādīt līdz pat 161 000 000 eiro.