Verstapenam "pole position" Nīderlandes "Grand Prix"

Nīderlandietis savā pēdējā lidojošā aplī pārspēja "Ferrari" pilotu Šarlu Leklēru, apturot hronometru pēc veiktiem 4,259 kilometriem pēc minūtes un 10,342 sekundēm.

Leklērs atpalika tikai par 0,021 sekundi.

Trešais finišēja Karloss Sainss no "Ferrari", bet ceturtais - septiņkārtējais pasaules čempions brits Luiss Hamiltons ("Mercedes").

Leklēs bija ātrākais savā pirmajā lidojošajā aplī trešajā kvalifikācijas daļā un pat uzlaboja savu laiku otrajā lidojošajā aplī, taču kļūda vidējā sektorā maksāja dārgo laiku.

"Neticami. Īpaši pēc vakardienas mēs ļoti labi pastrādājām pa nakti, lai ko mainītu. Kvalifikācijas aplis šeit ir ārprātīgi sarežģīts," Verstapens sacīja, atsaucoties uz ātrumkārbas problēmām, kas viņu izsita no ierindas pirmajā treniņbraucienā piektdien.

"Mēs šeit esam daudz spēcīgāki, salīdzinot ar pagājušo nedēļas nogali, un mūsu temps izskatās diezgan ātrs. Mums ir lieliski jāsāk sacensības, un tad redzēsim," sacīja Leklērs.

"Rītdienai vajadzētu būt interesantai. Daudz kas notiks, un būs daudz stratēģisku iespēju," piebilda komandasbiedrs Sainss.

Otrs "Red Bull" pilots Serhio Peress bija piektais, apsteidzot "Mercedes" braucēju Džordžu Raselu.

Lendo Noriss no "McLaren", Miks Šūmahers no "Haas", "AlphaTauri" braucējs Juki Cunoda un Lenss Strols no "Aston Martin" noslēdza labāko desmitnieku.

Tikmēr pasaules eksčempions vācietis Sebastians Fetels no "Aston Martin" startēs no 19.vietas.

Četrkārtējais pasaules čempions pirmajā kvalifikācijas daļā bija lidojošā aplī un bija sasniedzis ātrāko laiku pirmajā nogrieznī, taču kļūdījās 13.pagrieziena izejā un iebrauca grantī.

Sacensību atmosfēru neatkārtojamu Zantfortā dara mājiniekam Verstapenam par godu tribīnēs radītie oranžie dūmu mākoņi, taču kvalifikācijas otrajā daļā sacensības uz mirkli bija jāaptur, lai no asfalta novāktu tur uzmestu signālraķeti.

Trešajā treniņbraucienā sestdien ātrākais bija Leklērs, kurš apsteidza Raselu un Verstapenu.

Jau ziņots, ka "Mercedes" un "Ferrari" piloti piektdien bija ātrākie pirmajās divās treniņbraucienu sesijās.

Pirmajā treniņā Rasels 4,259 kilometrus garo trasi veica vienā minūtē un 12,455 sekundēs, Hamiltonu pārspējot par 0,240 sekundēm, bet trešais bija Sainss.

Otrajā treniņā visātrāk - vienā minūtē un 12,345 sekundēs - apli veica Leklērs, bet nieka četras sekundes tūkstošdaļas viņam zaudēja Sainss, apsteidzot Hamiltonu.

Nīderlandes "Lielās balvas" izcīņa norisināsies svētdien.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ar 284 punktiem ir Verstapens, otro vietu ar 191 punktu ieņem Peress, bet trešais ar 186 punktiem ir Leklērs.

Konstruktoru kausā "Red Bull" ir 475 punkti, "Ferrari" seko ar 357 punktiem, bet trešā ar 316 punktiem ir "Mercedes".

Pērn Verstapens Abū Dabī "Grand Prix" pēdējā aplī izrāva savu karjerā pirmo F-1 pasaules čempiona titulu, apsteidzot septiņkārtējo čempionu Hamiltonu, ar kuru viņam pirms pēdējā posma bija vienāds punktu skaits.

Šosezon F-1 kalendārā paredzēti 22 posmi.