Banki: "Šādas spēles esam uzvarējuši arī pagātnē"

Jau ziņots, ka svētdien Latvija viesos pieveica Lielbritāniju ar 87:80 (24:16, 14:22, 26:22, 23:20).

Latvijas izlasē Porziņģis sakrāja 29 punktus, 14 atlēkušās bumbas, kā arī trīsreiz kļūdījās, saņēma trīs personiskās piezīmes un sakrāja efektivitātes koeficientu 35. Viņš realizēja astoņus no deviņiem divpunktu, vienu no trim trīspunktu metieniem un desmit no 12 soda metieniem.

16 punktus guva Lomažs, realizēdams astoņus no deviņiem soda metieniem, 11 punktus sakrāja Dairis Bertāns, astoņi punkti un sešas atlēkušās bumbas Kuruca kontā, bet Jānis Strēlnieks septiņiem punktiem pievienoja piecas rezultatīvas piespēles.

Zaudētājiem 15 punkti un pa astoņām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm Hesona kontā. 14 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Olaseni, 11 punktus, kā arī pa astoņām rezultatīvām piespēlēm un kļūdām sakrāja Nelsons, bet ar desmit punktiem spēli beidza Tedijs Okerīfors.

"Mēs zinājām, kāds ir pretinieks, un mums bija vēlme uzvarēt. Briti jau pierādīja, ka ir spējīgi cīnīties ar tādām lieliskām vienībām kā Grieķija un Turcija, un es no viņiem gaidīja vēl vienu augstas klases spēli," pēcspēles preses konferencē teica Banki.

"Skaitļi liecina, ka viņiem bija izcila metienu precizitāte no trīspunktu metienu līnijas, taču svarīgi, ka mūsu komanda atbildēja pienācīgā veidā, un mēs bijām gatavi bez kādas vilšanās arī psiholoģiski spēlēt tādu maču," uzsvēra treneris.

"Mūsu vienība ir sīksta. Šādas spēles esam uzvarējuši arī pagātnē, un biju pārliecināts, ka beigās atradīsim veidu, kā uzvarēt," piebilda Latvijas izlases aizsargs Dairis Bertāns.

I grupā sešās spēlēs piecas uzvaras ir Latvijai, četras - Grieķijai, pa trim - Beļģijai un Serbijai, divas - Turcijai un viena - Lielbritānijai.

Finālturnīrā iekļūs grupas trīs labākās vienības.