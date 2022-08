Kijivas "Dinamo", "Rangers", PSV un "Benfica" sasniedz UEFA Čempionu līgas "play off" kārtu

Kvalifikācijas trešās kārtas atbildes spēlē PSV papildlaikā ar 3:2 (1:0) uzvarēja Francijas čempionāta pārstāvi "Monaco", divu spēļu summā triumfējot ar 4:3. Mača izskaņā PSV bija iedzinējos ar 1:2, taču pateicoties Ērika Gutjeresa vārtiem 89. minūtē izdevās panākt izlīdzinājumu, bet papildlaika 19.minūtē uzvaru mājiniekiem nodrošināja Lūka de Jonga precīzais sitiens.

Papildlaiks bija nepieciešams arī "Dinamo", kas pēc uzvaras pirmajā mača 1:0 otrdien pamatlaikā ar tādu pašu rezultātu atbildes spēlē atzina Grācas "Sturm" no Austrijas pārākumu. Papildlaikā ukraiņu komandai izdevās gūt divus vārtus - precīzi sita Kostjantins Vivčarenko un Viktors Cigankovs - un divu spēļu summā triumfēt ar 3:1.

"Play off" kārtu sasniedza arī "Benfica", kas viesos ar 3:1 (1:0) un divu spēļu sumā ar 7:2 pārliecinoši apspēlēja dāņu klubu Herningas "Midtjylland".

Savukārt Skotijas vicečempioni "Rangers" ar 3:0 (1:0) savā laukumā uzvarēja Senžilas "Royale Union" no Beļģijas un divu spēļu summā izrādījās pārāki ar 3:2.

Izslēgšanas spēļu kārtu sasniedza arī Zagrebas "Dinamo" no Horvātijas, kas ar 4:2 (3:1) atbildes mačā un 6:3 divu spēļu summā pieveica Razgradas "Ludogorets" no Bulgārijas. Bulgāri otrdienas spēlē pamanījās nopelnīt trīs sarkanās kartītes.

"Play off" iekļuva arī Haifas "Maccabi" no Izraēlas, kas gan atbildes spēlē viesos ar 0:2 (0:2) piekāpās Limasolas "Apollon" no Kipras, tomēr divu spēļu summā bija pārāka ar 4:2.

Droši nākamo kārtu sasniedza arī "Bodo/Glimt" vienība no Norvēģijas, kas atbildes mačā viesos cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1) ar lietuviešu komandu Viļņas "Žalgiris", bet divu maču summā bija pārāka ar 6:1.

Pie iespējas spēlēt "play off" tika arī Pilzenes "Viktoria" no Čehijas, kas atbildes mačā ar 2:1 (0:1) un divu spēļu summā ar 4:2 uzvarēja pagājušās sezonas UEFA Čempionu līgas grupu turnīra dalībnieci Tiraspoles "Šeriff" no Moldovas.

Vēl Belgradas"Crvena Zvezda" no Serbijas ar 2:0 (1:0) viesos pieveica Erevānas "Pyunik" no Armēnijas, divu spēļu summā triumfējot ar 7:0, bet Azerbaidžānas komanda Agdamas "Qarabag" ar 3:1 (1:0) un 4:2 summā pārspēja Budapeštas "Ferencvaros" ir no Ungārijas.

UEFA Čempionu līgas "play off" kārtas pirmās spēles tiks aizvadītas 16.un 17.augustā, bet atbildes mači notiks 23.un 24.augustā. Komandas, kas uzvarēs divu spēļu summā iekļūs Čempionu līgas grupu turnīrā, bet zaudētāji eirokausus turpinās Eiropas līgas grupu turnīrā.