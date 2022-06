"Daugavpils" 13 minūtēs gūst trīs vārtus un uzvar "Metta" futbolistus

Daugavpilieši viesos "Daugavas" stadionā 13 minūtēs guva trīs vārtus un ar 3:2 (0:1) uzvarēja "Metta" komandu.

"Metta" vienību divas minūtes pirms pirmā puslaika beigām vadībā izvirzīja Artjoms Puzirevskis, kurš pēc sānu auta saņēma bumbu soda laukumā, nostājās sitiena pozīcijā un raidīja to vārtos, panākdams 1:0.

Otrajā puslaikā, 63.minūtē, pēc Lūkasa Vapnes centrējuma bumbu ar galvu vārtos raidīja Normunds Uldriķis, kurš nostiprināja rīdziniekiem vadību. Tiesa, sešas minūtes vēlāk Valērijas Afanasjevs ar izcilu brīvsitienu raidīja bumbu tīklā un vienus vārtus atguva.

Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Afanasjeva centrējuma "Metta" futbolisti nespēja izraidīt bumbu ārā no soda laukuma, to ieguva Viljams Mukvele, kurš ar rikošeta palīdzību panāca 2:2. Daugavpilieši turpināja izdarīt spiedienu un 83.minūtē pēc piespēles no labās malas bumbu pie vārtiem izcīnīja Vahtangs Bezarašvili, kurš sodīja "Mettu" un izvirzīja vadībā jau viesus - 3:2.

Jau ziņots, ka pirms tam, Brīsam Tutū gūstot trīs vārtus, "Auda" mājinieces statusā "Skonto" stadionā ar rezultātu 5:0 (2:0) uzvarēja Jūrmalas "Spartaka" futbolistus. Vēl trīs 17.kārtas spēles notiks sestdien.

Turnīra tabulas galvgalī ar 41 punktu 16 mačos ir "Valmiera", bet 38 punkti ir RFS. 35 punktus 16 dueļos sakrājusi "Liepāja", bet aiz pirmā trijnieka ir "Riga" ar 34 punktiem. Piektajā vietā ar 24 punktiem 16 cīņās ir "Auda", bet aiz tās ar 18 punktiem ierindojas "Daugavpils".

13 punkti 17 cīņās ir "Metta", 11 punkti 15 dueļos ir "Tukums 2000"/"Telms" komandai, astoņus punktus 15 cīņās sakrājis "Spartaks", kamēr pieci punkti 16 mačos ir "Super Nova" vienībai.

2022.gada virslīgā spēlē desmit komandas. Virslīgas čempionātā pagājušajā sezonā pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē triumfēja RFS, otrajā vietā ierindojās "Valmiera", bet bronzas godalgas izcīnīja "Liepāja". Tikmēr iepriekšējo trīs sezonu čempionvienība "Riga" ieņēma ceturto vietu.

"Optibet" Nākotnes līgā aizvadītajā sezonā pirmās trīs vietas ieņēma "Auda", "Tukums 2000"/TSS un "Super Nova" komandas, pievienojoties virslīgas klubiem.

Plānots spēles aizvadīt četros apļos no 11.marta līdz 13.novembrim.