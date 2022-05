Bobslejistiem un skeletonistiem nākamo Pasaules kausa sezonu plānots noslēgt Siguldā

Sigulda Pasaules kausa pēdējo, astoto, posmu uzņems no 14. līdz 19.februārim.

Plānots, ka līdz jaunajam gadam ledus trašu sportisti Pasaules kausa posmus aizvadīs tikai Ziemeļamerikā. Sezonas sākums iecerēts Vistlerā, Kanādā, no 22. līdz 27.novembrim, bet nedēļu vēlāk plānots posms Pārksitijā, ASV.

Nākamajā nedēļā ir ieplānots pasaules čempionāts stūmējiem Leikplesidā, ASV, šai trasei uzņemot arī Pasaules kausa posmu no 13 līdz 18.decembrim. Pēc tam sportisti dosies uz Eiropu, kur pēc 2023.gada sagaidīšanas no 3. līdz 8.janvārim cīnīsies Vinterbergas trasē, Vācijā.

Nākamie divi posmi plānoti Altenbergā, Vācijā, no 10. līdz 15.janvārim un no 17. līdz 22.janvārim. Pēc tam no 24.janvāra līdz 5.februārim plānots pasaules čempionāts Sanktmoricā, Šveicē, bet pirms došanās uz Siguldu bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12.februārim.

Pagaidām IBSF vēl neziņo, vai Siguldā norisināsies divas Pasaules kausa sacensības divnieku ekipāžām, kā ierasts pēdējos gados. Četrinieku sacensības Latvijas trasei nav iespēju uzņemt.

Tāpat vēl nav publicēts 2022./2023.gada sezonas kalendārs Eiropas kausā skeletonā un bobslejā un Starpkontinentālajā kausā skeletonā.