Neapturamais Batlers otrajā puslaikā nokārto uzvaru pār "Celtics"

Batlers 27 no 41 punkta guva spēles otrajā puslaikā, kopumā realizējot 12 no 17 divpunktu metieniem un 17 no 18 soda metieniem. Viņa kontā pret savu bijušo komandu arī deviņas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, četras pārtvertas bumbas un trīs bloķēti metieni.

Batlers šīs sezonas 12 izslēgšanas spēlēs jau trešo reizi guva vismaz 40 punktus, bet 30 punktu robežu pārsniedza sesto reizi.

Uzvarētāju rindās 18 punktus guva Tailers Hiro, bet 17 - Geibs Vinsents. Tikmēr Bostonas vienības sastāvā ar 29 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džeisons Teitams, bet 24 punkti un desmit atlēkušās bumbas Džeilena Brauna rēķinā.

Austrumu konferences finalā "Heat" sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījusies vadībā ar 1-0. Nākamais mačs ceturtdien tiks aizvadīts turpat Maiami, bet sērijas trešā un ceturtā spēle notiks Bostonā.

Kā zināms, Rietumu konferences finālu šodien uzsāks Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns un viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" vienība, kas viesos sērijas pirmajā mačā tiksies ar Goldensteitas "Warriors" komandu.