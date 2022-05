Izmeklēšanā, kas tika uzsākta pērn augustā pēc bijušās olimpiskās treka riteņbraucējas Podmoras, visticamāk, pašnāvības, konstatēts, ka valsts sporta sistēmā nepieciešamas izmaiņas, lai novērstu nevienlīdzīgās attiecības starp sportistiem un sporta organizācijām.

Riteņbraukšanas gadījumā tika atklāts, ka medaļu nozīme bija pārāk pārspīlēta, un ka federācija smagā treniņprocesa programmā ignorēja sportistu labsajūtu.

104 lappušu garajā ziņojumā teikts, ka riteņbraukšanas vidē pastāv dzimumu aizspriedumi, komandu atlasē trūka caurskatāmības, kā arī nebija izveidota atbalsta sistēma.

Podmora startēja 2016.gada Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs, taču uz Tokijas Olimpiādi netika iekļauta valstsvienības sastāvā. Dažas stundas pirms savas nāves viņa sociālajos tīklos ievietoja paziņojumu, kas saistīts ar sporta augstajām prasībām.

"Cycling NZ" priekšsēdētājs Fils Holdens preses konferencē atzina, ka izmeklēšanas ziņojumu bija smagi lasīt.

"Dokumentā pats pirmais atklājums ir par riteņbraucēju neatrisinātajām veselības problēmām laika periodā no 2016. līdz 2018.gadam. Skaidrs, ka Olīvija arī bija daļa no šīs grupas. Tāpēc no "Cycling NZ" puses vēlos atkārtot to, ko pagājušajā nedēļā teicu Podmoru ģimenei - man ir ļoti žēl par piedzīvoto. Mums vajadzēja darīt labāk, mēs to neveicām, un es atvainojos par nodarītajām sāpēm un bēdām," teica Holdens.

Holdens, kā arī augstu sasniegumu sporta organizācijas HPSNZ izpilddirektore Reilena Kāsla norādīja, ka cietušajiem ir gatavi sniegt palīdzību.

Šis ir otrais šāda veida ziņojums pēdējo četru gadu laikā. 2018.gadā tika veikti līdzīgi novērojumi par "Cycling NZ" nepilnībām, kuru rezultātā plaši tika kritizēts sporta veids pēc Podmoras nāves.