Virslīgā "Metta" uzvar "Super Nova" futbolistus

"Metta" pieveica "Super Nova" ar 1:0 (0:0).

Vārtu gūšanas momenti bija, taču labas iespējas to izdarīt bija vien "Metta" spēlētājam Jegoram Novikovam, kuram pēdējā brīdī uzsist no tuva attāluma patraucēja mājinieku aizsargi, kā arī otrā laukuma pusē pēc Vladimira Stepanova sitiena tuvējā stūrī bumbu no tuva attāluma ar plecu atvairīja vārtsargs Jānis Beks.

Otrajā puslaikā viesi izvirzījās vadībā 68.minūtē, kad pēc Bruno Meļņa piespēles vārtus no soda laukuma labās puses ar sitienu tālajā apakšējā vārtu stūrī guva Novikovs - 1:0 "Metta" labā.

Mača kompensācijas laika pirmajā minūtē mājinieki bija tuvu izlīdzinājumam, taču bumba pēc Ričarda Ruļļa piespēles paralēli vārtu līnijai trāpīja pa viesu aizsarga Normunda Uldriķa kāju un trāpīja pa vārtu pārliktni, atlecot laukumā.

Virslīgas debitante "Super Nova" šosezon astoņās kārtās bija cīnījusies bez uzvarām, taču trīsreiz spēlējusi neizšķirti, visas reizes - pret "Auda", "Spartaku" un "Daugavpili" - nosargājot bezvārtu neizšķirtu. Pēdējā kārtā ar 1:5 tika zaudēts "Valmierai".

Salaspilieši ir vismazāk vārtus guvusī komanda čempionātā. Vienīgos divus "golus" čempionāta pirmajā un astotajā kārtā ir guvis Ričards Rullis.

"Metta" pēc aizvadītu triju nezaudētu spēļu sērijas piedzīvoja divus zaudējumus (1:5 pret "Liepāju" un 0:4 pret "Riga"), ar 2:0 uzvarēja Jūrmalas "Spartaku", bet pēdējā kārtā ar 0:2 piekāpās "Daugavpilij".

Rīdziniekiem divi gūti vārti ir Artjoma Puzirevska kontā.

Līdz šim "Metta" divus gadus pēc kārtas tikusies ar "Super Nova" cīņā par vietas saglabāšanu virslīgā. 2018.gadā rīdzinieki bija pārāki ar 7:2 un 3:0, bet gadu vēlāk - pēc bezvārtu neizšķirta pirmajā mačā otrajā uzvarēja ar 3:1.

Trešdien RFS savā laukumā pieveica "Riga" ar 2:1 (1:1), bet "Valmiera" savā laukumā - "Liepāju" ar 3:0 (0:0), apsteidzot liepājniekus turnīra tabulā un pakāpjoties uz pirmo ailīti.

Divas cīņas - "Tukums 2000"/"Telms" - Jūrmalas "Spartaks" un "Auda" - "Daugavpils" - pārceltas uz 12.jūniju.

Turnīra tabulas galvgalī ar deviņās spēlēs gūtiem 20 punktiem ir "Valmiera" un RFS. Pa 19 punktiem ir "Liepājai" un "Riga". Tālāk pēc astoņās cīņās sakrātiem 12 punktiem ir "Auda" un "Daugavpils". Deviņi punkti deviņos dueļos ir "Metta", četrus punktus astoņās cīņās sakrājis "Tukums 2000"/"Telms", trīs deviņās spēlēs - "Super Nova", bet vienu punktu astoņos mačos - Jūrmalas "Spartaks".

2022.gada virslīgā spēlē desmit komandas. Virslīgas čempionātā pagājušajā sezonā pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē triumfēja RFS, otrajā vietā ierindojās "Valmiera", bet bronzas godalgas izcīnīja "Liepāja". Tikmēr iepriekšējo trīs sezonu čempionvienība "Riga" ieņēma ceturto vietu.

"Optibet" Nākotnes līgā aizvadītajā sezonā pirmās trīs vietas ieņēma "Auda", "Tukums 2000"/TSS un "Super Nova" komandas, pievienojoties virslīgas klubiem.

Plānots spēles aizvadīt četros apļos no 11. marta līdz 13. novembrim.