Lomažam 20 punkti zaudētā Turcijas čempionāta spēlē

Denizli basketbolisti mājās pagarinājumā ar 96:100 (24:19, 15:24, 21:20, 23:20, 13:17) zaudēja Ankaras "Turk Telekom".

Lomažs laukumā pavadīja 43 minūtes un deviņas sekundes, realizējot vienu no četriem divpunktu metieniem, divus no astoņiem tālmetieniem un 12 no 15 soda metieniem. Viņa rēķinā arī trīs rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, divas pārķertas bumbas, trīs piezīmes un efektivitātes koeficients desmit.

Mājiniekiem ar 34 punktiem rezultatīvākais bija Jūdžins Džermens, bet 22 punktus sakrāja Devonte Apsons, bet pretiniekiem ar 30 punktiem izcēlās Obrijs Daukinss.

Denizli komanda ar izcīnītām astoņām uzvarām un 17 neveiksmēm turnīra tabulā ieņem 12.vietu, kamēr "Turk Telekom" ar 11 panākumiem 25 mačos atrodas desmitajā pozīcijā.

Lomažs uz Turcijas čempionātu pārcēlās pēc iepriekšējā sezonā veiksmīgi aizvadītiem mēnešiem Vācijas bundeslīgā.