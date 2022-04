Porziņģis maču pret savu bijušo komandu aizvadījis ar papildu motivāciju

Spēlei, kura bija veltīta Latvijai, jo abās komandās ir pa vienam Latvijas spēlētājam,

"Wizards" mājās ar 135:103 (41:30, 26:23, 27:25, 41:25) pārspēja "Mavericks", izcīnot ceturto uzvaru pēdējās piecās spēlēs.

Porziņģis laukumā bija 29 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā guva 24 punktus, realizējot sešus no 14 divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, četras reizes rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra divas pretinieku piespēles, bloķēja vienu pretinieku metienu, sakrāja divas personīgās piezīmes un noslēdza spēli ar +/- rādītāju +12.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās bija Kentaviuss Koldvels-Poups, kurš guva 35 punktus.

Savukārt Dalasas vienībā Bertāns laukumā bija desmit minūtes un 23 sekundes, kuru laikā punktus neguva un sakrāja negatīvu +/- rādītāju -10.

"Man ļoti patika, ka šodien visi komandas biedri bija aiz manis kā siena, jo tas vienmēr ir izaicinājums - cīnīties pret savu bijušo komandu. Koldvels-Poups aizvadīja neticamu maču. Visi darbojās laukumā ar lielu enerģiju, strādāja aizsardzībā, Rui Hačimura un Deni Avdija darbojās lieliski. Tas bija komandas panākums," pēc cīņas teica Porziņģis.

Viņš atzīmēja, ka sākumā visi bija ļoti koncentrējušies spēlei iepriekš veiktās maiņas dēļ, un Latvijas spēlētājam bija patīkami cīnīties ar savu bijušo komandu, kas zina viņa stiprās un vājās puses. Tāpēc viņam bija interesanti arī tas, kā "Mavericks" pret viņu spēlēs.

"Mēs spēli sākām maksimāli koncentrējušies un pārsvaru ieguvām jau no pirmajām minūtēm. Bija brīži, kuros pretinieki pietuvojās, bet mums izdevās ar to tikt galā," teica basketbolists.

Viņš piebilda, ka ir priecīgs, ka spēlē Vašingtonā, bet cīņa pret savu iepriekšējo vienību, turklāt ar tik labiem izpildītājiem, vienmēr ir labs izaicinājums.

Porziņģis uzsvēra, ka "Wizards", kas jau zaudējusi cerības turpināt sezonu izslēgšanas spēlēs, atlikusī sezonas daļa jāaizvada labi un šīs sajūtas jāņem līdzi uz nākamo sezonu. Veterāni kā Koldvels-Poups jau sevi ir apliecinājuši, bet arī jaunie basketbolisti spēlē labi un laukumā jūtas arvien komfortablāk.

Porziņģis atgādināja, ka komanda vēl spēlē bez potenciālā līdera Bredlija Bīla, kuram sezona savainojuma dēļ jau beigusies, un ka nākamajā sezonā Vašingtonas klubs būs spēcīgāks.

Basketbolists uzsvēra, ka bijis pārsteigts tribīnēs redzēt tik daudzus Latvijas karogus, tomēr spēles laikā maz tam pievērsis uzmanību, jo bija koncentrējies spēlei.

"Mavericks" no zaudējuma neglāba Lukas Dončiča 36 gūtie punkti, kuriem Džeilens Bransons pievienoja vēl 21 punktu.

"Wizards" ar 34 uzvarām un 43 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā ierindojas 11.pozīcijā, kamēr "Mavericks" ar 48 panākumiem 78 spēlēs Rietumu konferencē ieņem ceturto vietu.