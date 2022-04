Porziņģis ar 24 punktiem palīdz izcīnīt graujošu uzvaru pār savu bijušo klubu

"Wizards" ar rezultātu 135:103 (41:30, 26:23, 27:25, 41:25) pārspēja "Mavericks", izcīnot ceturto uzvaru pēdējās piecās spēlēs.

Porziņģis laukumā bija 29 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā guva 24 punktus, realizējot sešus no 14 divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, četras reizes rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra divas pretinieku piespēles, bloķēja vienu pretinieku metienu, sakrāja divas personīgās piezīmes un noslēdza spēli ar +/- rādītāju +12.

(Foto: AP/Scanpix)

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās bija Kentaviuss Koldvels-Poups, kurš guva 35 punktus.

Savukārt Dalasas vienībā Bertāns laukumā bija desmit minūtes un 23 sekundes, kuru laikā punktus neguva un sakrāja negatīvu +/- rādītāju -10.

"Mavericks" no zaudējuma neglāba Lukas Dončiča 36 gūtie punkti, kam Džeilens Bransons pievienoja vēl 21 punktu.

"Wizards" ar 34 uzvarām un 43 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā ierindojas 11.pozīcijā, kamēr "Mavericks" ar 48 panākumiem 78 spēlēs Rietumu konferencē ieņem ceturto vietu.