Latvijas futbola izlase pārbaudes spēlē pieveic Azerbaidžānu

Vienīgos vārtus spēlē guva Vladislavs Gutkovskis.

Latvijas izlase FIFA pasaules rangā ieņem 135. vietu, bet Azerbaidžānas valstsvienība atrodas 121. pozīcijā.

Pirmā puslaika sākums aizritēja ar nelielu Azerbaidžānas izlases teritoriālu pārsvaru, kas ceturtajā minūtē izveidoja bīstamu pretuzbrukumu ar tālu piespēli, tomēr veiksmīgi vārtus atstāja Latvijas valstsvienības vārtsargs Pāvels Šteinbors, kritienā tiekot pie bumbas pie soda laukuma līnijas.

Piektajā minūtē azerbaidžāņi kļūdījās laukuma vidusdaļā, bumbu ieguva Kristers Tobers un devās tuvāk vārtiem, taču piespēle soda laukumā kādam no uzbrucējiem neizdevās.

Savukārt spēles 13.minūtē pie labas iespēja tika Raimonds Krollis, kurš brīvs saņēma bumbu iepretim vārtiem, tomēr sitiens no 15 metriem sanāca pagalam vājš un vārtsargs bez grūtībām bumbu tvēra.

Mača 16.minūtē pēc Karas Karajeva sitiena no 20 metriem bumba norībināja Šteinbora sargāto vārtu pārliktni, bet nākamo bīstamo uzbrukumu azerbaidžāņi izveidoja 24.minūtē, kad brīvs netālu no vārtiem palika viens no uzbrucējiem, kura sitiens ar galvu lidoja garām mērķim.

Spēles 27.minūtē pēc stūra sitiena raidījumu pa vārtiem ar galvu izpildīja Tobers, taču sitiens nesanāca spēcīgs un bumba lidoja tieši vārtsargam rokās.

Mača 30.minūtē Latvijas izlasei padevās labs uzbrukums un pēc viltīgas piespēles aiz aizsargu mugurām viens uz vārtiem rāvās Vladislavs Gutkovskis. Viņu neatļauti kavēja Karajevs, par ko saņēma sarkano kartīti. Soda sitienu no 18 metriem izpildīja Andrejs Cigaņiks, taču viņa sitiens nebija precīzs.

Spēles 38.minūtē bumba vēlreiz trāpīja pa Latvijas vārtu pārliktni, kad pēc centrējuma komandas kapteinis Antonijs Černomordijs teju neieraidīja bumbu savos vārtos. Vēl vienu labu vārtu gūšanas iespēju azerbaidžāņi izveidoja 43.minūtē, kad veiksmīgi flangā nospēlēja Renats Dadašovs, taču viņa spēcīgi raidītā bumba lidoja tieši Šteinbora vārtos.

Neskatoties uz to, ka Latvijas izlase pēdējās 15 minūtes spēlēja vairākumā, bumbu pirmajā puslaikā vairāk kontrolēja Azerbaidžānas valstsvienība - 58 procentus no spēles laika. Arī sitienu attiecība par labu azerbaidžāņiem (6:5).

Sākoties otrajam puslaikam debiju Latvijas izlasē piedzīvoja vārtsargs Rihards Matrevics, kurš nomainīja labi pirmo puslaiku aizvadījušo Šteinboru.

Pirmo bīstamo uzbrukumu otrajā puslaikā Latvijas izlase izveidoja 60.minūtē, kad tuvu soda laukumam tika nogāzts Gutkovskis. Tiešo brīvsitienu izpildīja Roberts Savaļnieks, taču trāpīja spēlētāju "mūrī".

Azerbaidžānas izlase otrajā puslaikā spēlēja ar pretuzbrukumu taktiku un 69.mītūtē tai padevās lielisks pretuzbrukums - sitiena pozīcijā nonāca Emins Mahmudovs, tomēr viņa raidījumu no sešiem metriem izdevās nobloķēt Černomordijam.

Spēles 76.minūtē lielisku tālsitienu izpildīja uz maiņu nākušais Alvis Jaunzems, tomēr viņa raidījumu no 25 metriem spēja atvairīt vārtsargs. Pēc sekojošā stūra sitiena izspēles neprecīzi ar galvu sita Černomordijs.

Savukārt vienīgos vārtus izdevās gūt spēles 86.minūtē, kad pēc stūra sitiena izspēles Černomordijs ar galvu bumbu raidīja tuvāk vārtiem, kur Gutkovskis - arī ar galvu - to pārvirzīja vārtos.

Pamatlaika pēdējā minūtē par nesportisku rīcību savu otro dzelteno kartīti mačā nopelnīja Kaspars Dubra, tādejādi arī Latvijas izlase maču nepabeidza pilnā sastāvā. Tiešais brīvsitiens no 17 metriem pa Latvijas vārtiem bija ārkārtīgi draudīgs, taču Matrevics komandu glāba.

Šajā mačā debiju izlases pamatsastāvā piedzīvoja Renārs Varslavāns, kurš līdz šim trīs spēlēs laukumā bija devies uz maiņu.

Turpat Maltā piektdien latvieši spēlēja 1:1 ar Kuveitu. Vārtus Latvijas labā mača 55. minūtē guva Roberts Savaļnieks.

Šie pārbaudes mači Latvijai bija viens no sagatavošanās posmiem dalībai UEFA Nāciju līgā, kas sāksies jūnijā. Nāciju līgā Latvija spēlēs D līgas pirmajā grupā, kur pretī būs Lihtenšteina, Andora un Kazahstānas - Moldovas pāra zaudētāja.

1997. un 2002.gadā abas izlases pārbaudes mačos Rīgā spēlēja neizšķirti ar 0:0. 2004.gadā abas izlases Rīgā vēlreiz spēlēja neizšķirti (2:2), bet 2018.gadā Rīgā ar 3:1 uzvarēja Azerbaidžāna.

Pirmos izsaukumus uz Latvijas pieaugušo izlasi izpelnījušies aizsargi Daniels Balodis, Emīls Birka un Iļja Korotkovs. No šīs trijotnes gan Korotkovs šajā nometnē tiek izmantots kā pussargs. Visi trīs laukumā vēl nedevās.

Savainojuma dēļ no sākotnēji izsauktajiem spēlētājiem nevarēs palīdzēt Mārcis Ošs, bet Covid-19 dēļ šīs spēles ies secen Danielam Ontužānam, Mārtiņam Ķiguram un Krišam Kārkliņam. Savukārt piektdienas spēlē savainojumu guva pussargs Eduards Emsis, kurš nevarēs piedalīties otrdienas spēlē.

Latvijas vīriešu futbola izlases sastāvs treniņnometnē Maltā:

Vārtsargi: Pāvels Šteinbors ("Jagiellonia: , Polija), Roberts Ozols ("Riga"), Rihards Matrevics ("Valmiera");

Aizsargi: Antonijs Černomordijs ("Riga"), Vladislavs Sorokins, Vladislavs Fjodorovs, Kaspars Dubra (visi RFS), Igors Tarasovs ("Ethnikos", Kipra), Roberts Savaļnieks ("Liepāja"), Emīls Birka, Daniels Balodis (abi "Valmiera"), Iļja Korotkovs ("Auda");

Pussargi: Eduards Emsis ("Lahti", Somija), Andrejs Cigaņiks ("FC DAC 1904", Slovākija), Alvis Jaunzems ("Valmiera"), Vladimirs Kamešs ("Riga"), Renārs Varslavāns (RFS), Aleksejs Saveļjevs ("Auda"), Kristers Tobers (Gdaņskas "Lechia", Polija), Jānis Ikaunieks ("KuPs", Somija);

Uzbrucēji: Vladislavs Gutkovskis ("Rakow", Polija), Raimonds Krollis ("Valmiera").