Rolands Šmits varētu pamest "Barcelona"; par viņu interesējas citi Eiropas grandi

Transfēru tirgū pirms nākamās sezonas Šmits, kuram beidzas līgumu ar Barselonas vienību, tiek uzskatīts par vienu no labākajiem ieguvumiem.

Tīmekļa vietnē minēts, ka "Barcelona" kluba galvenais mērķis būs noslēgt līgumu ar gruzīnu centra spēlētāju Torniki Šengeliju, kuru savukārt mēģinās paturēt savās rindās Boloņas "Virtus", kas pagājušajā nedēļā vienojās par līgumu līdz jūnijam ar basketbolistu, kad viņš pameta Maskavas CSKA pēc Krievijas izraisītā kara Ukrainā. Tāpat gruzīnam var būt piedāvājumi arī Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA).

Tikmēr Šmits, kuram jūnijā apritēs 27 gadi, jau izpelnījies divu komandu interesi. "Barcelona" ar viņu parakstīja līgumu 2017. gadā pēc formulas 1+2+2, pirmo sezonu izīrējot viņu Fuenlavradas "Urbas".

Nākamās četras sezonas viņš spēlēja "Barcelona" rindās, lai arī pirms diviem gadiem "Valencia" vēlējās viņu redzēt savās rindās.

Tiek lēsts, ka Valensijas klubam lieti noderētu Šmita fiziskais spēks un viņa Spānijas basketbola pilsonība.

Arī Vitorijas klubs vēlējās piesaistīt Šmitu, kad viņš vēl spēlēja "Urbas" komandā. Ja ar latvieti netiek noslēgts jauns līgums līdz pašreizējā beigām, tiek lēsts tīmekļa vietnē, arī Artūra Kuruca pārstāvētajam Vitorijas klubam Šmits savas Spānijas basketbola pilsonības, kā arī daudzpusības dēļ, kas ļauj spēlēt ceturtā un piektā numura postenī, varētu būt ļoti vēlams basketbolists.

"Barcelona" ar 17 uzvarām 21 spēlē ieņem otro vietu ACB turnīra tabulā, "Valencia" ar bilanci 13-8 ir sestā, bet "Baskonia" ar 12 uzvarām 22 dueļos noslēdz labāko astoņnieku.

"Baskonia" ir viens no klubiem, kam ir līgums par dalību ULEB Eirolīgā līdz ar to, pievienojoties šim klubam, Šmits varētu turpinā spēlēt arī Eiropas vadošajā klubu basketbola turnīrā. Savukārt "Valencia" ne katru sezonu tiek pie iespējas spēlē Eirolīgā, šosezin viņi ir vieni no galvenajām favorītiem uz panākumu ULEB Eirokausā, kas savukārt garantētu vietu Eirolīgā nākamsezon.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva Rolands Šmits un "Barcelona", kas finālsērijā ar 2-0 pieveica Madrides "Real".