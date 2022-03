Porziņģim debijā "Wizards" rindās 25 punkti un uzvara

Porziņģis bija savas komandas rezultatīvākais spēlētājs, bet "Wizards" izrādījās pārāki ar 133:123 (30:26, 27:35, 39:26, 37:36).

Latviešu uzbrucējs laukumā bija tikai 21 minūti un 14 sekundes, šajā laikā realizējot trīs no četriem tālmetieniem, četrus no astoņiem divpunktu metieniem un astoņus no desmit soda metieniem. Viņa kontā arī piecas izcīnītas bumbas zem groziem, divi bloķēti metieni un trīs personīgās piezīmes, kā arī ar +/- rādītājs +1.

"Esmu priecīgs būt laukumā, pat ierobežotu minūšu skaitu," pēc spēles teica Porziņģis. "Mēģināju palikt mierīgs, nepārcensties, spēlēt prātīgi. Galvenais, ka izcīnījām uzvaru."

Porziņģis, kurš "Wizards" nonāca maiņas darījuma rezultātā, pēdējo spēli pirms pievienošanās Vašingtonas komandai aizvadīja 29. janvārī, šajā laikā dziedējot labās kājas ceļgala traumu.

Latvijas basketbolists šosezon vēl Dalasas "Mavericks" rindās aizvadīja 34 spēles, kurās vidēji guva 19,2 punktus un izcīnīja 7,7 atlēkušās bumbas.

Svētdienas mačā "Wizards" sastāvā septiņi spēlētāji guva vismaz desmit punktus, bet otrs rezultatīvākais aiz Porziņģa ar 23 punktiem bija Kails Kuzma.

Viesu rindās 27 punktus guva Malkolms Brogdons, bet karjeras rekordu ar 20 punktiem sasniedza Goga Bitadze.

"Wizards" ar izcīnītām 29 uzvarām un 34 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas 11. vietā, bet "Pacers" ar 22 panākumiem 66 spēlēs ir divas pozīcijas zemāk.

Nākamo maču "Wizards" aizvadīs trešdien, kad viesos tiksies ar Losandželosas "Clippers".