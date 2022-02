Patrīcija Eiduka: "Otrā apļa beigās bija sajūta, ka slēdzos ārā un kājas neklausīja"

Jau ziņots, ka Bendika svētdien finišēja 31. vietā, bet Eiduka bija 32. pozīcijā. Abas sportistes šķīra apmēram 14 sekundes, bet uzvarētāja Terēze Juhauga bija nepilnas deviņas minūtes ātrāka.

"Izdevās salīdzinoši labi sadalīt spēkus, bet sākumā nesanāca aizķerties grupiņās, kurās gribēju, un pirmajā aplī temps bija pārāk augsts. Šodien bija puslīdz normāli, protams, ka spēka nebija tik daudz, cik varēja būt. Tā bija cīņa vairāk ar sevi, nevis ar konkurentēm," stāstīja Bendika.

Iesākumā sacensību sākums bija paredzēts plkst.14.30 pēc vietējā laika, tomēr, ņemot vērā nelabvēlīgos laika apstākļus un spēcīgo vēju, organizatori tās pārcēla uz agrāku laiku.

"Nedaudz bija uztraukums par aukstumu, taču bija ļoti komfortabli. Bija svarīgi pārāk ilgi nepalikt vienai distancē un būt grupiņā, ar kuru kopā strādāt un mainīties, lai nav visu laiku jācīnās pret vēju," teica Bendika, kurai grūtības sagādājis arī stāvais kalns trases vidusdaļā. "Tur arī neizdevās trešajā aplī aizbraukt līdzi vācietei, kura pievienojās nākamajai grupiņai. Sniegs bija tik lēns, ka pamatīgi "deva pa kājām"."

Bendika neslēpa, ka no viņas tika gaidīti labāki rezultāti, jo īpaši biatlonā. "Jebkurā gadījumā slikta pieredze ir pieredze. Tas nemaina to, ka turpināsim cīnīties. Lai gan šis bija solis atpakaļ, taču ceru, ka tas ir atspēriena punkts, no kura iet tālāk," pauda sportiste.

Eiduka un Bendika ļoti labi veica savus posmus stafetē, taču komandu sprintā abas ātrākās latviešu slēpotājas nestartēja. "Ja būtu bijis slidsolī, tad mēs to apspriestu. Tā kā klasikā, it sevišķi sprintā, neesmu pietiekami konkurētspējīga, nevarētu noturēt augstu tempu, lai pacīnītos par labu vietu," atklāja Bendika.

Cēsniece pagaidām neprognozē, vai karjeras turpinājumā kādreiz vēl piedalīsies distanču slēpošanas augstākā ranga sacensībās. Viss esot atkarīgs no Pasaules kausa kalendāra. "Ja kādā brīdī būs veiksmīgi starpposmi, tad varbūt kādā reizē vēl startēšu," teica Bendika.

Biatlonā Pasaules kausā šosezon vēl palikuši trīs posmi, viens no tiem netālajā Otepē. "Galvenais ir mierīgi tikt galā ar šaušanu, atjaunoties un cīnīties līdz sezonas beigām, pierādot sev un komandai, ka varu aizvadīt veiksmīgus startus," stāstīja Bendika, kura noskaņota startēt arī nākamajā olimpiskajā ciklā.

Tikmēr Eiduka, kura pēc puses no distances bija pie pirmā desmitnieka robežas, cerējusi, ka sniegums būs labāks.

"Viens variants bija mēģināt turēties līderu grupā un izturēt, otrs - pašā sākumā palikt aizmugurē un no turienes cīnīties uz augšu. Pieņēmām lielāko risku un gājām uz visu banku, šoreiz neatmaksājās. Otrā apļa beigās bija sajūta, ka slēdzos ārā un kājas neklausīja. Taču neteiktu, ka esmu ļoti bēdīga, jo bija jāriskē un izdarīju visu. Vēl pietrūkst pieredzes un man vēl jāizaug šai distancei," skaidroja slēpotāja.

"Visvairāk baidījos, ka ķermenis nosals un nespēs veikt pilnvērtīgas kustības. Ar to gan labi tikām galā un nevaru par neko sūdzēties," par lielākajām bažām pirms šīm sacensībām teica Eiduka.

Patrīcija Eiduka atzīst, ka aukstums Pekinas trasē nemaz tik ļoti nebija traucējis un ar to esi ļoti labi tikts galā. (Foto: AP/Scanpix)

Latviju šajās olimpiskajās spēlēs pārstāvēja kopumā septiņi distanču slēpotāji un tika sasniegti vairāki rekordi izcīnītajās vietās.

"Tiešām ļoti ceru, ka tā ir jauna atdzimšana Latvijas distanču slēpošanā. Ne tikai rezultāti sievietēm, bet arī vīriešiem - tas ir kas nebijis. Tas ir jauns sākums kaut kam lielam," pauda Eiduka, uzsverot, ka jaunajiem slēpotājiem visa pamatam jābūt darba spējām un lielai vēlmei strādāt.

Savulaik Eiduka izteicās, ka pēc savām otrajām olimpiskajām spēlēm viņa varētu neturpināt karjeru, tomēr pēdējo gadu rezultāti stiprinājuši pārliecību, ka jāturpina cīnīties pašā augstākajā līmenī.

"Šobrīd vēl jā. Kamēr viss iet uz priekšu, neredzu iemeslu beigt. Arī atbalstītāji mani turpina atbalstīt," atzīmēja Eiduka.

Pekinas olimpiskās spēles noslēgsies svētdien.