Video: nūju kalni un asmeņu duči aiz Latvijas hokeja izlases ģērbtuves durvīm

Iemesti vārti, emocijas, uzvaras un zaudējumi – to pamana katrs hokeja līdzjutējs. Taču hokeja virtuvē ir arī otra, neredzamā puse jeb komandas ģērbtuve un ar to saistītas lietas, kur Latvijas izlasē saimnieko ekipējuma menedžeris Agris Bricis. Jauns.lv pavēra Latvijas izlases ģērbtuves durvis, kur ir dažnedažādas darbam nepieciešamas ierīces, sākot ar vienkāršu šujmašīnu un beidzot ar vairākiem slidu asināmajiem aparātiem. Turpat arī spēlētāju formas un ekipējums, citā stūrī pasūtīto nūju kalni. Tagad var tikai pabrīnīties, kā ekipējuma menedžeri ar visiem darbiem tika galā pirms pārcelšanās no “Volvo” halles mazās darbnīciņas uz “Daugavas” stadiona jaunās halles plašumiem.