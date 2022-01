Pekinas olimpiskajās spēlēs hokeja izlases sastāvu drīkstēs papildināt ar vēl sešiem rezervistiem

Hokeja izlasēm uz olimpisko spēļu turnīru jāpiesaka 25 spēlētāji, taču uz Pekinu drīkstēs doties arī seši rezerves spēlētāji, kuri varēs piedalīties turnīrā, ja kāds no pamatsastāva spēlētājiem būs savainots vai saņems pozitīvu Covid-19 testu.

Šo informāciju sarunā ar LTV raidījumu "Sporta studiju" apstiprināja arī Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs un Latvijas hokeja izlases delegācijas vadītājs Pekinā Roberts Pļāvējs, kurš piebilda, ka rezerves spēlētāji dzīvos savā burbulī atsevišķi no pārējiem hokejistiem, kopā ar citiem Latvijas delegācijas pārstāvjiem.

Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš preses konferencē norādīja, ka jau tagad ar komandu kopā trenējas vairāki rezervisti, kuri bija paplašinātajā izlases kandidātu sarakstā. Vītoliņš arī atklāja, ka līdz 8. februārim ir iespēja mainīt valstsvienību sastāvus.

Jauns.lv jau vēstīja, ka olimpiskā turnīra katrai spēlei obligāti jāpiesaka ir vismaz 15 laukuma spēlētājus un divus vārtsargus, bet Covid-19 uzliesmojuma gadījumā pieteikt drīkstēs ne mazāk par 13 laukuma spēlētājiem. Ja komandām neizdosies savākt mačam nepieciešamo spēlētāju skaitu, tad tiks piešķirts tehniskais zaudējums.

Olimpisko spēļu hokeja turnīra kārtību tiešām pamatīgi izjaukt var potenciālais Covid-19 uzliesmojums vienā vai vairākās komandās. Neraugoties uz to, ka rīkotāji to “īsti nevēlas”, arī izslēgšanas spēles pastāvēs iespēja komandām piešķirt tehniskos zaudējumus, nespējot spēlēm pieteikt sastāvu. Nolikumā minēts, ka gadījumā, ja komanda nevar turpināt sacensības, tad tās vietu ieņems nākamā spēcīgākā vienība no iepriekšējās sacensību kārtas. Līdz ar to pastāv teorētiska iespēja, ka komanda, kas varbūt nemaz neizkļūst no apakšgrupas, pēc konkurentu saslimšanas varētu tikt “iecelta” izslēgšanas spēlēs un kas zina, varbūt aizspēlējas pat līdz medaļām. Līdz ar to jāsecina, ka laba veselība un epidemioloģiskā piesardzība olimpiskā hokeja turnīra laikā būs ne mazāk svarīga par spēlētāju meistarību.

Saistītās ziņas Olimpiskā hokeja dīvainības: pat neizkļūstot no grupas, varēs kļūt par olimpiskajiem čempioniem Vītoliņš nosaucis Latvijas izlases sastāvu olimpiskajām spēlēm; aiz borta paliek Meija Savainojumu guvis Latvijas izlases potenciālais pamatvārtsargs olimpiskajās spēlēs Ivars Punnenovs; trauma arī Daugaviņam

Jau ziņots, ka savainojuma dēļ sastāvā nav iekļuvis pieredzējušais aizsargs Kristaps Sotnieks, kurš atgūstas no rokas lūzuma, un neskaidrība ir ar vārtsargu Ivaru Punnenovu, kurš Šveicē iedzīvojies savainojumā.

Latvijas izlase olimpisko spēļu turnīru atklās 10. februārī, kad tiksies ar Zviedriju, dienu vēlāk spēkosies ar Somiju, bet 13. februārī aizvadīs cīņu ar Slovākiju.

Pekinas olimpiskās spēles notiks no 4. līdz 20. februārim.