Laksai 19 punkti un dalīts mača rezultatīvākās spēlētājas gods uzvarētā FIBA Eirolīgas mačā

Latvijas izlases kādreizējā galvenā trenera Georga Dikeulaka vadītā "Famila" mājās ar 75:61 (15:15, 30:12, 20:17, 10:17) pārspēja Gundara Vētras bijušo klubu Gdiņas "Arka".

Laksa spēlēja 24 minūtes un 25 sekundes, grozā raidot četrus no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem. Viņa arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, reizi rezultatīvi asistēja, pa reizei kļūdījās, pārķēra bumbu un nopelnīja personisko piezīmi, kā arī tika pie spēlē labākā +/- rādītāja (+18) un efektivitātes koeficienta 19.

Skio komandā 19 punktus guva arī Džesmina Kīsa, kura izcīnīja arī deviņas atlēkušās bumbas un pārķēra piecas piespēles.

Viešņām 15 punkti tika Marisai Lī Kastanekai.

B grupā "Famila" ar septiņām uzvarām 11 mačos pakāpās uz otro vietu, bet "Arka" ar diviem panākumiem 12 spēlēs atrodas pēdējā - astotajā vietā.

Eirolīgā 16 komandas sadalītas divās apakšgrupās pa astoņām vienībām katrā. Katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, bet piekto un sesto vietu īpašnieces sezonu turpinās Eiropas kausā.

Par čempionēm pagājušajā sezonā kļuva Jekaterinburgas UGMK, finālā uzvarot Salamankas "Perfumerias Avenida".