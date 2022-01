Latvijai bobslejā un skeletonā tiek piešķirtas sešas kvotas; uz Pekinu dosies viens bobsleja četrinieks

Pēc IBSF kvotu paziņošanas Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāvēs divi skeletonisti un viena skeletoniste, divas bobsleja divnieku ekipāžas un viens četrinieks bobslejā.

Latvijai sieviešu skeletonā paredzēta viena kvota, kuru plānots aizpildīt Endijai Tēraudai. Piedaloties vairākās Starpkontinentālā kausa, Eiropas kausa un Ziemeļamerikas kausa sacensībās punktus kvalifikācijai krāja arī Dārta Zunte, kura IBSF rangā bija trīs pozīcijas zemāk par Tēraudu.

Savukārt vīriešu skeletonā Latvijai ir divas kvotas, kuras izcīnīja Pasaules kausa kopvērtējuma uzvarētājs Martins Dukurs un Tomass Dukurs.

Tikmēr bobslejā divniekiem Latvijai arī ir divas kvotas, kuras nodrošināja piloti Oskars Ķibermanis un Emīls Cipulis. Četriniekos vienīgo kvotu bobslejā četriniekiem nodrošināja Ķibermanis, bet Cipulim Pasaules kausa pēdējā posmā neizdevās aizķerties cīņā par vēl vienu kvotu.

Gadījumā, ja kāda valsts atsakās no savas izcīnītās kvotas, tās paredzēts pārdalīt to valstu pārstāvjiem, kas pagaidām nav izcīnījuši vietu olimpiskajās spēlēs.

Skeletonā vīriešiem ar trīs sportistiem būs pārstāvēta Vācija un Krievijas Olimpiskā komiteja (ROC), pa diviem skeletonistiem būs no Latvijas, Dienvidkorejas, Itālijas, Ķīnas, Lielbritānijas un Austrijas, bet pa vienam - no Ukrainas, ASV, ASV Samoas, Austrālijas, Kanādas, Šveices un Spānijas. Sievietēm ar trīs dalībniecēm startēs ROC un Vācija, pa divām sportistēm būs no Kanādas, ASV, Ķīnas un Lielbritānijas, bet pa vienai sportistei - no Nīderlandes, Austrijas, Itālijas, Beļģijas, Austrālijas, Čehijas, Brazīlijas, Puertoriko, Latvijas, Dienvidkorejas un Francijas.

Bobslejā divniekiem pa trīs ekipāžām būs no Vācijas un Kanādas, pa divām no Šveices, ASV, Latvijas, Dienvidkorejas, Ķīnas, ROC un Austrijas, bet pa vienai - no Lielbritānijas, Francijas, Rumānijas, Čehijas, Itālijas, Monako, Brazīlijas, Trinidadas un Tobago, Nīderlandes un Jamaikas. Sacensībās ar "smago artilēriju" pa trīs pilotiem būs no Vācijas un Kanādas, pa diviem no ROC, ASV, Šveices, Austrijas, Dienvidkorejas, Ķīnas un Itālijas, bet pa vienam - no Lielbritānijas, Latvijas, Francijas, Čehijas, Nīderlandes, Brazīlijas, Rumānijas un Jamaikas.

Sieviešu bobslejā divniekiem un monobobslejā Latvija sacensībās nestartēja un par kvotām necīnījās.

Pekinas olimpiskās spēles notiks no 4. līdz 20.februārim.