Rīgas "Dinamo" izcīna uzvaru pār Maskavas "Dinamo"

Rīgas komanda ar rezultātu 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) pārspēja Maskavas "Dinamo" un tika pie pirmās uzvaras Valērija Kuļibabas vadībā.

Rīgas "Dinamo" labā divreiz izcēlās Oskars Cibuļskis, kuram tā bija pirmā divu gūto vārtu spēle KHL, savukārt ar vieniem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Lauris Dārziņš, bet Gints Meija sakrāja 1+1.

Rīdziniekiem uzreiz radās iespēja spēlēt vairākumā, ko Rīgas komanda izmantoja. Cibuļskis pēc Laura Dārziņa piespēles ar spēcīgu plaukstas metienu panāca 1:0.

Pēc spēcīgas sadursmes ar Maskavas komandas spēlētāju, Ralfs Freibergs par sitienu ar celi nopelnīja 5+20 minūšu noraidījumu. Maskavas vienībai vajadzēja 20 sekundes, lai gūtu pirmo vārtus vairākuma izspēlē, panākot neizšķirtu 1:1. Turpmākajā mazākumā Rīgas komanda veiksmīgi aizsargāja savus vārtus.

Pirmajās piecās minūtēs otrajā trešdaļā rīdziniekiem bija divas iespējas izvirzīties vadībā, kad vārtu priekšā ripu saņēma Mārtiņš Karsums un Gints Meija, taču neviens no viņiem nespēja raidīt ripu vārtus no ļoti tuvas distances. Divu minūšu noraidījumu par pretinieka turēšanu ar nūju nopelnīja Emīls Puarjē, taču Maskavas vienība to neizmantoja.

Spēles turpinājumā noraidījumu par spēli bez ķiveres saņēma Maskavas komandas spēlētājs, bet rīdziniekiem neizdevās nostiprināties uzbrukuma zonā. 30 sekundes līdz vairākuma beigām rīdzinieki divatā izgāja pret vārtsargu, taču neizmantoja iespēju gūt vārtus. Dažas sekundes pēc tam sekoja Cibuļska precīzs metiens, izvirzot Rīgas komandu vadībā ar 2:1.

Noslēdzošās trešdaļas ievadā Rīgas komanda nopelnīja iespēju spēlēt vairākumā, ko izmantoja Gints Meija, raidot ripu vārtu kreisajā augšējā stūrī un panākot 3:1.

12 minūtes līdz spēles beigām maskavieši nopelnīja noraidījumu par sešiem laukuma spēlētājiem, taču arī rīdziniekiem nācās spēlēt mazākumā par to pašu pārkāpumu. Rīgas komanda labi aizsargājās un neļāva Maskavas vienībai gūt vārtus līdz mazākuma izskaņai.

Atlikušo spēles laiku abas komandas spēlēja haotiski, nespējot uz ilgāku laiku nostāties pretinieka aizsardzības zonā. Pēdējās divas minūtes un 11 sekundes maskavieši spēlēja ar sešiem laukuma spēlētājiem. Tukšos vārtos ripu raidīja Lauris Dārziņš, kuram tas bija pirmais vārtu guvums šajā sezonā, un panāca 4:1.

Rīgas "Dinamo" vārtus sargāja Juhans Matsons, atvairot 32 no 33 pretinieku metieniem.

Kopvērtējumā Rietumu konferencē Rīgas komanda ar izcīnītiem 23 punktiem 24 spēlēs ieņem desmito vietu.

Komandas šosezon jau bija tikušās vienu reizi, kurā mājas spēlē ar rezultātu 4:1 uzvaru izcīnīja Maskavas vienība.

Pēc šīs spēles Rīgas komanda aizvadīs vēl četras mājas spēles, no kurām nākamajā mačā 5. novembrī uzņems aizsarga Jāņa Jaka pārstāvēto "Soči".

"Dinamo" galvenā trenera pienākumus izpilda Valērijs Kuļibaba, bet viņam asistē Aleksandrs Ņiživijs, Oļegs Orehovskis un Edgars Lūsiņš. Ģenerālmenedžera pienākumus pilda Edgars Buncis.

Rīdzinieki Gagarina kausā nav spēlējuši septiņas sezonas pēc kārtas, aizvadītajā sezonā paliekot pēdējā vietā līgā.