Strēlniekam 21 punkts Kauņas "Žalgiris" zaudējumā Eirolīgas spēlē

Lionā zaudējumu piedzīvoja "Žalgiris", kuru ar 88:76 (19:16, 25:20, 19:19, 25:21) pieveica Vilērbānas ASVEL.

Strēlnieks laukumā pavadīja 24 minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā viņš grozā divus no trim divpunktu un četrus no sešiem trīspunktu metieniem, kā arī piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, pa vienai rezultatīvai piespēlei un pārķertai bumbai, trīs personiskās piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniekiem un efektivitātes rādītājs 23.

Ar 21 punktu Strēlnieks bija rezultatīvākais Lietuvas kluba rindās, bet mājiniekiem 23 punktus sakrāja Elī Okobo.

Vēl piektdien Eirolīgas turnīrā spēlē arī Rolands Šmits "Barcelona" rindās.

Jau ziņots, ka ceturtdien līgas pirmās kārtas spēlēs fiksēti šādi rezultāti: Madrides "Real" - Stambulas "Anadolu Efes" 82:69 (32:15, 18:20, 18:13, 14:21), Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" - Maskavas CSKA 84:74 (21:29, 23:16, 18:14, 22:15), Telavivas "Maccabi Playtika" - Minhenes "Bayern" 69:68 (25:18, 15:14, 14:26, 15:10), "Monaco" - Atēnu "Panathinaikos Opap" 75:63 (22:15, 16:13, 18:16, 19:19).

Arī šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir tikpat, cik iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota Berlīnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva Stambulas "Anadolu Efes", kas finālā pieveica Šmita pārstāvēto "Barcelona".