Jonasam Afjonas ila "Grand Prix" pirmajā braucienā piektā vieta

Sestdienas rītā Jonass kvalifikācijā ieņēma piekto vietu, bet ātrākais bija spānis Horhe Prado.

No starta pirmais aizbrauca bijušais Jonasa komandas biedrs Prado, bet viņam sekoja francūzis Romēns Febvrs, Antonio Kairoli no Itālijas, Džefrijs Hērlings no Nīderlandes un slovēnis Tims Gajsers. Jonass spēja saglabāt piekto pozīciju un ilgi turējās aiz vietu augstāk esošā Kairoli, kurš lēnām kāpināja tempu un pietuvojās goda pjedestālam. 12. aplī Jonass no Kairoli atpalika par vairāk nekā 15 sekundēm.

Tuvojoties sacensību beigām, vadošo trijnieku - Febvrs, Hērlings, Gajsers - šķīra vien aptuveni sekunde, bet piektajā pozīcijā esošais Jonass no Kairoli, kurš aizvien centās noķert Gajseru, atpalika jau par 20 sekundēm. Līdz finišam Hērlings pamanījās apsteigt konkurentus un izcīnīja uzvaru. Viņam sekoja Kairoli, Gajsers, Febvrs un piekto vietu izcīnījušais Jonass.

Plkst.16.10 pēc Latvijas laika paredzēts otrais brauciens.

Svētdien šajā pašā trasē Jonass Turcijas "Grand Prix" otrajā braucienā izbrauca ārpus trases un piedzīvoja kritienu, nefinišējot. Viņš braucienā tika klasificēts 25. vietā, bet summā ierindojās devītajā pozīcijā.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pirmo vietu ar 310 punktiem ieņem Tims Gajsers, otrais ar 297 punktiem ir Horhe Prado, kurš par četriem punktiem apsteidz Romēnu Febvru. Jonass iekrājis 200 punktus un ir septītais.

Jonasam sezonas pirmajos posmos kritieni un tiem sekojošās tehniskās ķibeles liedza cīnīties par vietām uz goda pjedestāla, bet iepriekšējā etapā - Latvijas "Grand Prix" - viņš braucienos bija sestais un 15., otrajā piedzīvojot vairākus kritienus.

Pērn par MXGP čempionu trešo reizi tika kronēts Slovēnijas motosportists Tims Gajsers, bet Jonass, kurš vasarā guva smagu traumu, ierindojās 31. vietā.

Šosezon MXGP klasē paredzēti 18 posmi. Sezonas noslēgums plānots 5. decembrī Indonēzijā.