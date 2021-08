Apinis: es tā iekliedzos gultā, ka pat fizioterapeite Ozoliņa atskrēja, jo domāja, ka esmu izkritis no gultas

Kā vēstīts, Tokijas paralimpiskajās spēlēs ļoti spēcīgā konkurencē paravieglatlēts Aigars Apinis disku aizmeta 19,54 metrus tālu.

Būdams viens no pasaules top sportistiem, Aigars Apinis sacensībās sagādāja nopietnu konkurenci un satraukumu citu valstu atlētiem. Pats sportists atzīst, ka konkurence viņa disciplīnā paaugstinās ar katru gadu, un aizvien vairāk ir tādu sportistu, kuri met vairāk par 19 metru atzīmi.

Aigars ir četrkārtējs paralimpisko spēļu čempions un godalgotākais sportists Latvijā. Viņa paralimpiskais rekords diska mešanā ir 21 metrs, ko viņš sasniedza 2012. gada Londonas paralimpiskajās spēlēs.

Video: Latvijas Paralimpiskā komiteja sadarbībā ar Latvijas Televīziju

2016. gada paralimpiskajās spēlēs Riodežaneiro Aigars Apinis izcīnīja zelta medaļu diska mešanā, 2012. gada paralimpiskajās spēlēs Londonā – zelta medaļu lodes grūšanā un sudraba medaļu diska mešanā. 2008. gadā Pekinā viņš izcīnīja zelta medaļu diska mešanā un sudraba medaļu lodes grūšanā. Savukārt 2004. gadā paralimpiskajās spēlēs Atēnās viņš izcīnīja zelta medaļu diska mešanā, bet 2000. gadā Sidnejas paralimpiskajās spēlēs – bonzas medaļu lodes grūšanā un bronzas medaļu diska mešanā.

Paralimpiskās spēles Tokijā notiek no 24. augusta līdz 5. septembrim. Līdz šim tās Latvijai bijušas notikumiem un piedzīvojumiem bagātas. Rihards Snikus ar godalgoto zirgu King of the Dance izcīnīja sudraba medaļu paraiejādē.Sudraba medaļu diska mešanā izcīnīja arī vieglatlēte Diāna Dadzīte, pārspējot savu personīgo rekordu. Savukārt Latvijas peldētājs Jurijs Semojonvs S8 klasē 100m peldējumā uz muguras izcīnīja vietu finālā, un tur ieguva 8. vietu. Bet jaunā sportiste Baiba Rorbaha valītes mešanas sacensībās uzstādīja personīgo rekordu.